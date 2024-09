Caminhão desgovernado invade residência em Conceição do Coité

Não há informações sobre o que ocasionou o incidente - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um caminhão baú invadiu uma residência na Rua Euclides Amâncio da Cunha, em Conceição do Coité, no início da tarde desta terça-feira, 3. Segundo informações, o veículo desgovernado desceu a rua e só parou após a cabine invadir por completo a garagem do imóvel.

Leia mais

>> Caminhão carregado de tijolos capota no DF e deixa feridos; veja vídeo

>> Carreta desgovernada derruba poste em Salvador e deixa feridos; vídeo

Não há informações sobre o que ocasionou o incidente e não houveram feridos.