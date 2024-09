Carreta desgovernada derruba poste em Salvador e deixa feridos; vídeo

Poste adentrou a cabine do caminhão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma carreta derrubou um poste no bairo dos Mares, em Salvador, após perder o controle no início da tarde desta terça-feira, 3. Cerca de oito pessoas se feriram após o acidente, sendo ao menos uma em estado grave.

Segundo informações da TV Bahia, o acidente teria ocorrido após o condutor do caminhão, da marca Volvo, perder o controle.

A fiação exposta caiu na rua, provocando um princípio de incêndio que foi controlado rapidamente com o auxílio de extintores.

O trânsito na região está engarrafado, com veículos maiores enfrentando dificuldades para driblar os fios que caíram do poste. Já o caminhão ainda não foi retirado do local.

A região também está sem energia elétrica em decorrência do acidente.

O Corpo de Bombeiros e a Samu estão no local para conter os danos e atender as vítimas.

Veja vídeo: