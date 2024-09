Caminhão fica preso em viaduto da Via Expressa em Salvador

Veículo foi retirado da via horas após acidente. - Foto: Reprodução | TV Bahia

Um caminhão com carregamento de minério ficou preso em um viaduto da Via Expressa, em Salvador, no sentido BR-324> O incidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 3.

Leia mais

>> Integrante do CV morre em confronto com a Rondesp na Sete Portas

>> Trânsito será alterado no centro de Salvador nesta quinta-feira

A situação gerou um grande engarrafamento na região, já que o veículo de grande porte ficou atravessado na pista, impedindo o tráfego.

Por volta das 8h10, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Transalvador conseguiram retirar o caminhão do local e trânsito voltou a fluir.