Caminhão tomba, esmaga carro e carga de carne é saqueada em Salvador

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um caminhão tombou e esmagou um carro que estava estacionado no bairro do Lobato, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 1°. O veículo transportava carnes e foi completamente saqueado pela população.

De acordo com informações da TV Bahia, o motorista do caminhão ficou ferido e foi levado para atendimento médico. Já o motorista do carro, informou que o veículo pertencia a empresa em que ele trabalha e estava estacionado no momento do acidente.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) está no local para prestar assistência. O Corpo de Bombeiros também foi acionado em razão do acidente.