Mulher seminua é expulsa de carro e briga para trânsito em Salvador

Uma briga chamou atenção de motoristas que trafegavam pela Avenida Otávio Mangabeira, em Itapuã, e parou o trânsito na orla de Salvador. O treta aconteceu na manhã desta quinta-feira (31) e acabou com uma mulher parcialmente nua na pista.

De acordo com testemunhas, por volta das 9h30, um carro freou bruscamente na avenida, quando uma mulher foi empurrada para fora do veículo. Ela estava viajando no banco de trás e foi agredida com tapas e empurrões. Um aparelho celular acabou caindo na via e foi estraçalhado pelo carro que trafegava na direção contrária.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver ainda uma mulher descer do carona para tentar acalmar a situação. Alguns minutos depois, todos retornam para o mesmo veículo e seguem viagem.

Os motivos da briga ainda são desconhecidos. “Foi tudo muito rápido. Eu vi a mulher sendo empurrada e fiquei em choque. Não sei como isso aconteceu”, contou um motorista que presenciou a confusão. O caso deve ser registrado na 12ª Delegacia Territorial.

