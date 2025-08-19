Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Campanha de doação de cabelos acontece na Estação da Lapa

Para doar, é necessário disponibilizar, no mínimo, 20 centímetros de cabelo

Redação

Por Redação

19/08/2025 - 17:32 h
A ação será realizada no dia 29 de agosto, das 9h às 17h
A ação será realizada no dia 29 de agosto, das 9h às 17h -

A Estação da Lapa será palco da primeira edição da Campanha de Doação de Cabelos, uma iniciativa que busca transformar cuidado em autoestima. A ação será realizada no dia 29 de agosto, das 9h às 17h.

Para doar, é necessário estar com os cabelos limpos e secos e disponibilizar, no mínimo, 20 centímetros de cabelo. O Hospital Aristides Maltez, que atende pacientes oncológicos de toda a Bahia, será a instituição beneficiada.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A estação terá um espaço preparado tanto para cortes no local quanto para o recebimento de cabelos já cortados. Além dos fios, também serão aceitas doações de lenços e tiaras, acessórios que ajudam a elevar a autoestima de quem enfrenta o tratamento.

Leia Também:

Ônibus deixam de circular na Engomadeira após criminoso invadir casa
Salvador ganha novas linhas de ônibus nos horários de pico; veja lista
Após fazer família refém, 'Carrasco' é alvejado por PMs na Engomadeira

Com o lema “Doe Cabelos, Doe Fios de Esperança”, o projeto foi idealizado pelo vereador licenciado e secretário de Infraestrutura de Salvador, Luiz Carlos, executada pela Casa da Juventude, da qual ele é presidente de honra.

“O tratamento contra o câncer vai muito além dos medicamentos. Ele impacta o corpo, a mente e o emocional, especialmente em momentos delicados como a queda de cabelo. Como idealizador deste projeto, quero, com essa ação, contribuir para fortalecer a autoestima de tantas mulheres e crianças que enfrentam essa batalha com coragem”, afirma Luiz Carlos.

Durante todo o dia, profissionais estarão disponíveis no local para realizar gratuitamente os cortes, facilitando a participação dos voluntários já programados para realizarem a doação, bem como a participação de transeuntes que desejarem doar no momento.

No local, também acontecerão apresentações de ballet, grupos coreográficos, voz e violão e banda marcial no local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Campanha de Doação de Cabelos Estação da Lapa hospital aristides maltez

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A ação será realizada no dia 29 de agosto, das 9h às 17h
Play

Imperdível! Saiba como viajar para o espaço sem sair de Salvador

A ação será realizada no dia 29 de agosto, das 9h às 17h
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

A ação será realizada no dia 29 de agosto, das 9h às 17h
Play

Dono de imóvel que pegou fogo em Salvador desabafa: "Destruiu tudo"

A ação será realizada no dia 29 de agosto, das 9h às 17h
Play

Incêndio de grandes proporções destrói casa na Fazenda Grande do Retiro

x