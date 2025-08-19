Campanha de doação de cabelos acontece na Estação da Lapa

A ação será realizada no dia 29 de agosto, das 9h às 17h - Foto: Senado Federal

A Estação da Lapa será palco da primeira edição da Campanha de Doação de Cabelos, uma iniciativa que busca transformar cuidado em autoestima. A ação será realizada no dia 29 de agosto, das 9h às 17h.

Para doar, é necessário estar com os cabelos limpos e secos e disponibilizar, no mínimo, 20 centímetros de cabelo. O Hospital Aristides Maltez, que atende pacientes oncológicos de toda a Bahia, será a instituição beneficiada.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A estação terá um espaço preparado tanto para cortes no local quanto para o recebimento de cabelos já cortados. Além dos fios, também serão aceitas doações de lenços e tiaras, acessórios que ajudam a elevar a autoestima de quem enfrenta o tratamento.

Com o lema “Doe Cabelos, Doe Fios de Esperança”, o projeto foi idealizado pelo vereador licenciado e secretário de Infraestrutura de Salvador, Luiz Carlos, executada pela Casa da Juventude, da qual ele é presidente de honra.

“O tratamento contra o câncer vai muito além dos medicamentos. Ele impacta o corpo, a mente e o emocional, especialmente em momentos delicados como a queda de cabelo. Como idealizador deste projeto, quero, com essa ação, contribuir para fortalecer a autoestima de tantas mulheres e crianças que enfrentam essa batalha com coragem”, afirma Luiz Carlos.

Durante todo o dia, profissionais estarão disponíveis no local para realizar gratuitamente os cortes, facilitando a participação dos voluntários já programados para realizarem a doação, bem como a participação de transeuntes que desejarem doar no momento.

No local, também acontecerão apresentações de ballet, grupos coreográficos, voz e violão e banda marcial no local.