Campanha solidária arrecada chocolates para crianças no Cabula

Campanha idealizada pelo influenciador Rafael Manga, - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Para manter viva a tradição da Páscoa e levar alegria para crianças em situação de vulnerabilidade, o influenciador digital e servidor público Rafael Manga realiza mais uma edição da campanha solidária de arrecadação de chocolates. Além de distribuir doces, a iniciativa busca resgatar brincadeiras tradicionais da infância e fortalecer o senso de comunidade que tem sido perdido nesse contexto de individualização da sociedade moderna.

A campanha, que ocorre anualmente, nasceu do desejo de Rafael em replicar no bairro do Cabula uma tradição familiar que presenciou ainda na infância. "Desde os 9 anos eu realizo atividades sociais na minha comunidade no dias das crianças, dia das mães e a Páscoa foi a primeira festa que organizei, inspirado nas celebrações que via minha família fazer lá na Suburbana", relembra o comunicador.

Com o advento da internet e sua atuação como influenciador digital, a campanha ganhou força e, há três anos, passou a contar com uma ampla rede de apoio formada por amigos, seguidores e moradores da região. A edição deste ano já arrecadou 100 caixas de chocolate, mas a meta é ampliar ainda mais esse número para beneficiar o maior número possível de crianças do bairro do Cabula e adjacências.

Atividades lúdicas

Para além da distribuição dos chocolates, a campanha promove atividades lúdicas que remetem às brincadeiras tradicionais, muitas delas esquecidas em tempos de tecnologia e jogos eletrônicos. "A coisa mais marcante dessa campanha é a devolução da infância. Muitas crianças perderam o senso de comunidade e de brincadeiras coletivas", destaca Rafael.

A coisa mais marcante dessa campanha é a devolução da infância. Rafael Manga

Entre as dinâmicas realizadas estão o quebra-pote, onde os participantes, vendados, tentam quebrar um pote recheado de doces; a prova do ovo na colher, que desafia equilíbrio e concentração; a corrida de saco e o cabo de guerra. O organizador explica que a campanha tem dois objetivos: um é a integração, onde as pessoas trazem um real significado da Páscoa, da ressurreição, da solidariedade e da renovação. E o outro sentido é o do brincar dos antigos jogos, da integração das comunidades e da infância, do contato físico e da competição sadia que foi perdida durante muito tempo.

Rafael Manga promove a ação todos os anos | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Arrecadação até o dia 17

A arrecadação acontece até a quinta-feira (17) que antecede a Sexta-feira Santa, tanto por meio de doações diretas de caixas de chocolate quanto via contribuições financeiras.

"A pessoa pode doar a caixa de chocolate ou fazer uma doação equivalente em dinheiro. Eu busco promoções e mando o comprovante da compra", explica Rafael. Além disso, voluntários ajudam a embalar os chocolates para que fiquem no formato de ovos, que serão distribuídos no domingo (20) de Páscoa, às 10h da manhã.

A expectativa para a edição deste ano é grande, e Rafael reforça: "Muita gente acha que crianças não gostam mais dessas brincadeiras, mas é só pendurar um pote na rua que logo se forma um mundo de possibilidades. O verdadeiro sentido da Páscoa é a ressignificação da infância, do contato físico, da competição sadia e da integração social", conclui.

Saiba como participar

Para quem deseja participar presencialmente, o evento principal acontece na Rua Veneza, na Estrada das Barreiras, a partir das 10h da manhã do domingo de Páscoa. À tarde, as atividades seguem para o Loteamento São Nascente, também na Estrada das Barreiras. Para contribuir com a campanha, basta entrar em contato com Rafael Manga por meio do seu instagram (@rafaelmanga_oficial) ou pelo contato (71) 99242-1505 e escolher a forma de doação.