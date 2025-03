Canetas de Mounjaro são apreendidas no Aeroporto de Salvador

Carga de Mounjaro é apreendida em Salvador - Foto: Reprodução | Receita Federal

Uma carga de 60 canetas do medicamento Mounjaro foi apreendida pela Receita Federal na noite de quinta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de Salvador.

O passageiro é um brasieliro de 29 anos que vinha de um voo da TAP de Lisboa, com origem em Londres, onde o passageiro indicou que adquiriu as canetas, o destino final era a Goiânia (GO). Ele foi identificado pela análise de perfil, onde a equipe de vigilância identificou os medicamentos em sua bagagem.

Os remédios encontrados com o passageiro estavam sendo transportados de forma irregular, visto que devem ser mantidos sob refrigeração, o transporte impróprio prejudica a eficácia do medicamento e pode trazer riscos à saúde.

Essa é a segunda apreensão do medicamento em Salvador em um período de 10 dias, na primeira, 100 canetas foram apreendidas pela Receita. Elas estavam debaixo da roupa de um passageiro de 22 anos, natural de Vitória da Conquista.

Além disso, 681 caixas vazias desse mesmo medicamento que eram fabricadas no Reino Unido foram apreendidas no dia 10 de fevereiro.

O Mounjaro é um medicamento à base de Tirzepatida, regulamentado pela ANVISA exclusivamente para importação por pessoas físicas, mediante apresentação de receita médica. A comercialização no mercado brasileiro é proibida.

A Receita Federal reforça seu compromisso com o combate ao comércio ilegal de medicamentos e produtos que colocam em risco a saúde da população e destaca a importância da cooperação entre os órgãos públicos para garantir o cumprimento da legislação.