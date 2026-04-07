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SALVADOR

Cantor de pagode e samba de Salvador é hospitalizado após AVC

Artista segue internado e recebe cuidados médicos, segundo nota da assessoria

Luan Julião

Por Luan Julião

07/04/2026 - 14:26 h

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Cantor baiano de pagode e samba, Junior Luzz
Cantor baiano de pagode e samba, Junior Luzz -

O cantor baiano de pagode e samba, Junior Luzz, foi hospitalizado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). De acordo com sua assessoria, ele deu entrada no hospital no domingo, 5 e segue internado nesta terça-feira, 7, recebendo cuidados médicos.

"Júnior está internado, recebendo todos os cuidados necessários. Pedimos que continuem em oração por sua pronta recuperação", informou a nota publicada nas redes sociais do artista.

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Com cerca de 10 mil seguidores, Junior Luzz costuma compartilhar sua rotina de shows, participações em programas de televisão e agendas de apresentações em suas redes sociais.

Ao longo de sua trajetória, ele já se apresentou em festas de São João e no carnaval de Salvador. Em 2025, marcou presença na campanha "Natal do Bem", realizada pela Rede Bahia.

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Tags:

Bahia música Salvador

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