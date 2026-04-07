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DE GRAÇA

Salvador terá apoio psicológico para vítimas de violência no transporte público

Nova lei sancionada na capital dará suporte a rodoviários e passageiros

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/04/2026 - 12:32 h

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Nova lei sancionada na capital dará suporte a rodoviários e passageiros
Nova lei sancionada na capital dará suporte a rodoviários e passageiros -

Uma lei sancionada em Salvador autoriza a criação do Programa Permanente de Atenção Psicológica destinado a rodoviários e usuários do transporte público da capital baiana.

O programa foca em profissionais e passageiros que tenham sido vítimas de assaltos ou qualquer outro tipo de violência ocorrida nos seguintes contextos:

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  • No interior dos veículos de transporte público
  • Em terminais de transporte
  • Durante o deslocamento dos trabalhadores para a execução de suas atividades profissionais

Segundo a nova lei, os beneficiários do programa serão cadastrados automaticamente em uma planilha gerenciada pela secretaria competente. Além do suporte psicológico, a lei prevê o acompanhamento médico necessário para a manutenção da qualidade de vida e prevenção de traumas.

A organização e implantação do programa cabe à prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Ainda segundo a legislação, a gestão está autorizada a firmar parcerias com entidades privadas e ONGs para a criação de centros de atendimento psicológico e operacionalização das ações de saúde.

Processo de credenciamento

  • Rodoviários: o credenciamento dos trabalhadores que necessitarem de atendimento é de responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado da Bahia.
  • Usuários: O credenciamento dos passageiros vítimas de violência cabe à ação conjunta da SMS e da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

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Financiamento

Os custos do programa serão pagos por verbas próprias do orçamento municipal, podendo ser suplementadas ou viabilizadas por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP).

A lei já entrou em vigor.

O que diz a categoria

O presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia e vereador, Hélio Ferreira, que já apresentou um projeto para a criação de um centro de atendimento psicológico para os trabalhadores rodoviários em Salvador, afirmou, em entrevista ao portal A TARDE, que a lei é "extremamente importante".

Uma lei dessa natureza que vai acolher esses trabalhadores é de extrema importância também para a categoria.
Hélio Ferreira - presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia

"Eu acho que seria melhor ainda se fizessem um centro de atendimento exclusivo para os trabalhadores. Mas se não dá para fazer, não tem essa compreensão, a lei, de uma certa forma, já ajuda", completou.

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Tags:

assalto a ônibus Salvador Saúde

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