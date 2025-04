Caravana dos Direitos Humanos atende população no Pelourinho

Confecção da Carteira Nacional de Identificação (CNI) é um dos serviços oferecidos pela iniciativa no Pelourinho - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Em comemoração ao aniversário de Salvador, no próximo dia 29, a Caravana de Direitos Humanos do governo do estado desembarcou, ontem, no Pelourinho, com serviços odontológicos, emissão de documentos, aplicação de vacinas, entre outros. Os atendimentos vão até amanhã, no Largo Terreiro de Jesus e na Faculdade de Medicina da Ufba.

Maria Helena, 64 anos, foi com as duas filhas e o marido por causa da Carteira Nacional de Identificação (CNI), e já se planejava para voltar no dia seguinte, para fazer a extração de um dente. “O segurança da faculdade [de medicina da Ufba] me disse que ia ter dentista e identidade, aí a gente veio”.

Outros serviços oferecidos são: renegociação de dívidas e orientações, com o Procon-Ba; resolução de pendências com a Coelba e Embasa; reconhecimento de paternidade e retificação dos documentos para pessoas LGBTQ+.

Também serão realizados exames de DNA, emissão de Passe Livre Intermunicipal para Pessoas com Deficiência e da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), além de intermediação de emprego.

Com 32 edições este ano, a Caravana dos Direitos Humanos passará por 256 municípios e com a estimativa de que sejam realizados 80 mil atendimentos, através de parceria com a Fundação Luiz Eduardo Magalhães.

“Estamos falando do investimento de mais de 11 milhões numa caravana dos direitos humanos, que iniciamos aqui com o aniversário de Salvador, mas nós estamos indo para mais 31 edições”, disse o governador Jerônimo Rodrigues que também falou sobre a ampliação da campanha Corra pro Abraço, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).

Coordenada pela Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), a caravana faz parte da agenda estadual.

“Vamos até sexta-feira com os atendimentos, em vários espaços do Pelourinho, com serviços que vão elevar a possibilidade de acesso à direitos e a dignidade humana”, afirmou o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira