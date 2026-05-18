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Carnaval: conselho municipal elege nova Mesa Diretora para 2026-2027

Grupo define prioridades para o próximo ciclo das festas populares de Salvador

Victoria Isabel
Por
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação -

O Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares de Salvador elegeu, por aclamação, a nova Mesa Diretora que ficará responsável pela condução dos trabalhos da entidade no biênio 2026/2027. A votação confirmou a permanência de Washington Paganelli na presidência do conselho.

O conselho é responsável por discutir e acompanhar medidas relacionadas à organização do Carnaval e de outras festas populares da capital baiana, reunindo representantes de diferentes segmentos envolvidos nos eventos e promovendo o diálogo entre os setores ligados à cadeia produtiva cultural de Salvador.

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Também foram definidos os demais integrantes da diretoria. Sidnei Zapatta assumirá a vice-presidência, enquanto Lomanto Egberto ficará na 2ª vice-presidência. Jairo da Mata ocupará o cargo de secretário-geral, Matias Santos será o 2º secretário e Márcia Mamede atuará como coordenadora do Carnaval.

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Segundo o COMCAR, a nova diretoria pretende fortalecer a atuação técnica do conselho na formulação de políticas públicas voltadas aos grandes eventos populares da cidade. Entre as prioridades anunciadas estão ações para sustentabilidade das festas de largo, fortalecimento da economia criativa e preservação das manifestações culturais que fazem parte do calendário tradicional de Salvador.

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carnaval festas populares Salvador

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