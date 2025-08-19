SALVADOR
Carro capota em viaduto e trânsito fica lento no Canela
Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira; não houve feridos
Por Brenda Lua Ferreira
Um acidente no Viaduto dos Reis Católicos, em Salvador, deixou o trânsito lento na manhã desta terça-feira, 19, no sentido centro. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um carro capotou na via, mas não houve registro de feridos.
O veículo, que capotou por volta das 10h, ainda aguarda a chegada do guincho para ser removido, o que causa lentidão no fluxo de veículos no local. Agentes da Transalvador estão no viaduto para organizar o trânsito e sinalizar o trecho.
Segundo o balanço do órgão, nas últimas 12 horas, a capital baiana registrou um total de 4 acidentes de trânsito, que resultaram em 3 pessoas feridas. A Transalvador reforça o pedido para que os motoristas dirijam com atenção e respeitem as leis de trânsito.
