SALVADOR
SALVADOR

Carro capota em viaduto e trânsito fica lento no Canela

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira; não houve feridos

Por Brenda Lua Ferreira

19/08/2025 - 10:16 h
Um acidente no Viaduto dos Reis Católicos, em Salvador, deixou o trânsito lento na manhã desta terça-feira, 19, no sentido centro. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um carro capotou na via, mas não houve registro de feridos.

O veículo, que capotou por volta das 10h, ainda aguarda a chegada do guincho para ser removido, o que causa lentidão no fluxo de veículos no local. Agentes da Transalvador estão no viaduto para organizar o trânsito e sinalizar o trecho.

Segundo o balanço do órgão, nas últimas 12 horas, a capital baiana registrou um total de 4 acidentes de trânsito, que resultaram em 3 pessoas feridas. A Transalvador reforça o pedido para que os motoristas dirijam com atenção e respeitem as leis de trânsito.

acidente de trânsito carro capotado Salvador Transalvador Trânsito Viaduto dos Reis Católicos

