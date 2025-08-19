Menu
SALVADOR
SALVADOR

Ônibus voltam a circular na Ladeira da Montanha após interdição

Tráfego pela Ladeira da Montanha estava suspenso desde abril

Por Redação

19/08/2025 - 7:40 h
Ônibus que atendem a capital baiana (ilustração)
Ônibus que atendem a capital baiana (ilustração) -

Os ônibus que circulam pela capital baiana e fazem os seus trajetos passando pela Ladeira da Montanha já vão poder passar pelo local após quatro meses de interdição da vida que ocorreu no início de abril.

O local ficou interditado após solicitação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em razão do risco de queda de partes de um imóvel tombado.

Com isso, as linhas de ônibus que estavam com seus itinerários modificados deverão retomar os trajetos de origem. Agentes de trânsito e transporte e prepostos das concessionárias estarão pela região para orientar os usuários.

Confira as linhas afetadas:

0201 - Ribeira/Bonfim – Campo Grande

0201-01 Terminal da França - Ribeira/Bonfim

0205 – Massaranduba – Forte de São Pedro

0213 - Ribeira – Federação

0302 - Boa Vista de São Caetano/Capelinha – Campo Grande

0313 - Fazenda Grande do Retiro – Barra

0313-03 - Fazenda Grande do Retiro – Campo Grande

0321 - Marechal Rondon – Barra

0321-02 - Marechal Rondon – Campo Grande

0339 - Rodoviária Circular R 1

0419/ Z003- Pau Miúdo – França/Cpo Grande

0720 - Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa

1130 - Cabula 6 – Ondina

1137 - Pernambués – Barra

1203 - Tancredo Neves – Campo Grande

1230 - Sussuarana – Barra R1

1303 - Castelo Branco – Terminal Campo Grande

1340 - Estação Pirajá – Barra 1

1372 - Jardim Nova Esperança/Vilamar – Comércio/Lapa

1505 - Pirajá (RV) – Barra

1607 - Paripe – Barra

1607-01 - Paripe – Campo Grande

1613 - Piripiri - Campo Grande

1633 - Mirantes de Periperi – Ondina

Tags:

Ladeira da Montanha linhas de ônibus Salvador

