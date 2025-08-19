Falha no Metrô: linha 1 para e estações ficam lotadas; veja vídeo

Estação Acesso Norte lotada nesta terça-feira - Foto: Reprodução | Vídeo

Quem precisou utilizar o metrô na manhã desta terça-feira, 19, na Estação Acesso Norte sentido Lapa, através da Linha 1, enfrentou dificuldades e encontrou a estação lotada. Isso porque houve uma falha no sistema metroviário e o trem ficou com as portas abertas.

Um vídeo recebido pelo Portal A TARDE mostra a plataforma de embarque sentido Lapa completamente lotada e os vagões dos trens cheios. A situação impactou as pessoas que precisavam chegar no horário nos seus respectivos trabalhos. A CCR Metrô Bahia, que administra o serviço, foi procurada pela reportagem, mas ainda não há um posicionamento oficial sobre as causas do incidente.

Contudo, informações obtidas pela reportagem no local, apontam que o trem teria descarrilhado entre as estações do Campo da Pólvora e Lapa.

A CCR Metrô Bahia informou, em nota, que está atuando para o restabelecimento do sistema. "A linha 1 momentaneamente está funcionando entre as estações Águas Claras e Acesso Norte. Os passageiros de uma composição que chegava à Estação da Lapa foram acompanhados pelos agentes de atendimento e segurança para o desembarque pela passarela de serviço, conforme procedimento de contingência da Concessionária", diz a nota.

Passageiros revoltados

Os passageiros resolveram utilizar a estação de ônibus e acabaram causando uma grande aglomeração. Relatos de outros usuários do serviço apontam esperas de mais de uma hora nas demais estações.

O passageiro Miraldo relatou o transtorno enfrentado a caminho do trabalho: “Escada rolante quebrada, o trem só vai até a estação de Brotas. Resumindo: devo atrasar mais de uma hora para chegar. Logo de manhã a gente se bate com isso.”

Já Elisa, que também seguia para o trabalho, afirmou que só soube da situação quando já estava na rua. “Na verdade, já estava na rua quando fiquei sabendo. É uma confusão muito grande e pouca informação. Você pergunta para as pessoas, dá bom dia e pergunta, a resposta é sempre ‘Ah, não sei’. Não sabem me informar nada. É muito difícil.”

Plano de contingência

Devido ao problema na linha 1 do sistema, a Secretaria de Mobilidade (Semob) montou um plano de contingência para atender a população. De acordo com a pasta, foi autorizada a implementação de uma linha especial que sai do Terminal Acesso Norte em direção a Estação da Lapa via Av. Bonocô.

Já a linha 1214 - Lapa x Engomadeira (via Acesso Norte), que dá atendimento ao Centro, foi reforçada com o.objetivo de atender os passageiros que estão no Campo da Pólvora e desejam seguir em direção a Estação da Lapa. Além disso, foi realizado reforço nas linhas do sistema BRT Salvador.

A Semob orienta que os passageiros oriundos da linha 2 do metrô, sigam para a Estação BRT Rodoviária e deste ponto tem a opção de chegar até o Centro com a linha B5 - Rodoviária x Lapa.

Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a operação da frota convencional e do sistema BRT Salvador e atuam para mitigar os transtornos.