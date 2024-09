Carro de luxo com placa adulterada é apreendido pela Polícia Civil

Automóvel de luxo apreendido nesta quinta-feira. - Foto: Divulgação / Ascom-PC

Um suspeito, já autuado em flagrante com uma motocicleta com restrição de roubo e chassi adulterado, teve um automóvel de luxo apreendido nesta quinta-feira, 29. O veículo foi encontrado por equipes da 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves, estacionado no Parque Júlio César, bairro da Pituba, em frente à residência do homem, investigado por receptação e adulteração de chassi.

A apuração teve início após uma denúncia anônima, levando os investigadores a localizar o veículo com sinal identificador adulterado. O suspeito, de 53 anos, foi preso em flagrante na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), na quarta-feira (28), durante uma abordagem da Polícia Militar, na BR-523, no bairro São Cristóvão. Na ocasião, ele estava com uma motocicleta roubada e com chassi adulterado.

O homem foi conduzido para uma unidade especializada, submetido aos exames legais e permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem com o intuito de esclarecer possíveis desdobramentos das fraudes, localizar outros bens e identificar se há mais pessoas envolvidas nos crimes.