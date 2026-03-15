Carro despenca e deixa vítima presa nas ferragens em Salvador

Carro despencou 17 metros em Salvador - Foto: Reprodução

Um carro caiu de uma altura de cerca de 17 metros do estacionamento de um edifício na região da Feira das Sete Portas, em Salvador, neste domingo, 15. O veículo despencou da estrutura e atingiu um imóvel localizado abaixo do prédio.

Segundo informações preliminares, no momento do impacto, estavam no local uma criança e um homem dentro do imóvel atingido. Até agora, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde das possíveis vítimas.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam no local do acidente. De acordo com as informações repassadas pelas equipes de resgate ao Portal A TARDE, uma vítima, ainda não identificada, ficou presa nas ferragens e os bombeiros trabalham para realizar o salvamento.

Ainda segundo os bombeiros, a causa do acidente só poderá ser confirmada após a realização da perícia.

Veja o vídeo: