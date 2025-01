Carro invade faixa exclusiva e colide com ônibus do BRT em Salvador

Acidente ocorreu no cruzamento da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) com a Rua Marcos Freire - Foto: Reprodução | TV Bahia

Um carro invadiu a faixa exclusiva destinada ao BRT na manhã desta quinta-feira, 26, e colidiu com um ônibus do sistema. O incidente ocorreu no cruzamento da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) com a Rua Marcos Freire, gerando congestionamento na região, tanto para quem segue em direção à Paralela quanto no acesso à Av. Tancredo Neves e à Pituba.

O veículo ficou danificado na lateral e aguarda a chegada do guincho para sua remoção. De acordo com a TV Bahia, ninguém ficou ferido no acidente.

Equipes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local para organizar o trânsito e prestar suporte aos envolvidos.