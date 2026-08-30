CENTRO HISTÓRICO
Casarão é atingido por incêndio no Pelourinho neste domingo (30)
Imóvel de quatro andares precisou ser evacuado em razão do risco de desabamento
Um casarão de quatro andares foi atingido por um incêndio no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, durante o início da tarde deste domingo, 30. Conforme relatado por pessoas que estavam na região, as chamas surgiram por volta das 12h50.
Moradores precisaram deixar o imóvel localizado na Rua da Oração, em razão do risco de desabamento. Não há registros de feridos até o momento e o fogo já foi debelado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, uma moradora apresentou mal-estar ao retornar ao imóvel e constatar os danos provocados pelo incêndio.
Ela recebeu atendimento pré-hospitalar de uma equipe dos bombeiros e foi encaminhada para uma unidade de saúde.
Informações preliminares indicam que o casarão sofreu danos em sua estrutura e pode sofrer uma demolição parcial. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Defesa Civil de Salvador (Codesal) farão uma vistoria no imóvel nesta segunda-feira, 31.
Causa indefinida
A causa do incêndio ainda será descoberta em perícia, mas a intensidade da fumaça foi um fator que chamou a atenção. Pessoas no entorno, inclusive em embarcações na Baía de Todos-os-Santos, notaram uma grande quantidade de fuligem saindo do Centro Histórico.