Casarão é atingido por incêndio no Pelourinho neste domingo (30)

Um casarão de quatro andares foi atingido por um incêndio no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, durante o início da tarde deste domingo, 30. Conforme relatado por pessoas que estavam na região, as chamas surgiram por volta das 12h50.

Moradores precisaram deixar o imóvel localizado na Rua da Oração, em razão do risco de desabamento. Não há registros de feridos até o momento e o fogo já foi debelado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, uma moradora apresentou mal-estar ao retornar ao imóvel e constatar os danos provocados pelo incêndio.

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Ela recebeu atendimento pré-hospitalar de uma equipe dos bombeiros e foi encaminhada para uma unidade de saúde.

Informações preliminares indicam que o casarão sofreu danos em sua estrutura e pode sofrer uma demolição parcial. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Defesa Civil de Salvador (Codesal) farão uma vistoria no imóvel nesta segunda-feira, 31.

Causa indefinida

A causa do incêndio ainda será descoberta em perícia, mas a intensidade da fumaça foi um fator que chamou a atenção. Pessoas no entorno, inclusive em embarcações na Baía de Todos-os-Santos, notaram uma grande quantidade de fuligem saindo do Centro Histórico.