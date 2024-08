Castelo Branco deve passar o dia sem luz; Coelba explica

Praça da Rua E, na Segunda Etapa de Castelo Branco - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A energia elétrica no bairro de Castelo Branco, na periferia de Salvador, foi desligada por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira, 23, conforme relatos de moradores. Até o presente momento, a luz não retornou à casa das pessoas.

Procurada pelo Portal A TARDE, a Neonergia Coelba confirmou que houve um “desligamento programado” da energia elétrica em Castelo Branco, para a realização de melhorias no sistema do bairro.

“O serviço começou hoje pela manhã. A gente vai fazer substituições de postes, substituição de rede, tudo para reforçar a rede elétrica e o fornecimento de energia na região”, afirmou a assessoria da Coelba.

Ainda de acordo com a concessionária, os moradores do bairro foram comunicados previamente acerca do desligamento programado, através dos endereços de e-mail cadastrados nas contas-contrato.

A previsão da Coelba é que a energia elétrica em Castelo Branco seja retomada a partir do final da tarde, com o término dos serviços de melhoria realizados na rede do bairro.