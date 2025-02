CCR abre vagas para capacitação de mulheres na área de manutenção

Participantes vão receber auxílio transporte e alimentação - Foto: Divulgação | CCR Metrô

Mulheres que desejam se qualificar na área de manutenção em Salvador terão uma oportunidade oferecida pela CCR Metrô, empresa que administra o modal na capital baiana. As inscrições podem ser feitas até domingo, 9.

O curso vai qualificar profissionais que possuam curso técnico completo, além de disponibilidade de horário para participar das atividades. As aulas terão duração de cinco meses e serão ministradas no Senai Dendezeiros, a partir de março, duas vezes por semana, com carga horária de oito horas. As participantes vão receber auxílio transporte e alimentação.