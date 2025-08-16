SALVADOR
Ceasinha promove 1º Samba de Roda com entrada gratuita neste domingo
O evento acontece na praça de alimentação unindo gastronomia e cultura
Por Redação
A praça de alimentação do Mercado do Rio Vermelho recebe, neste domingo, 17, das 12h às 15h, o 1º Samba de Roda da Ceasinha, um evento que promete animar o almoço dos visitantes com ritmo e tradição. Sem cobrança de couvert, a iniciativa combina gastronomia e cultura.
O grupo de sambistas reúne músicos de destaque do cenário do samba de roda de Salvador, especialmente de Itapuã - berço de grandes nomes da música popular e bairro da baiana de acarajé Carol, que comanda dois restaurantes de culinária baiana em Lisboa, Portugal, e inaugurou no último dia 1º de agosto a primeira unidade do Acarajé da Carol em Salvador.
Leia Também:
Entre os artistas, estão integrantes dos grupos Bambeia, Burungundun, Samba da Urna, Pagode do Fuxico, Sacerdote do Samba, Bloco Chuva de Gelo e Bloco Mangue.
A proposta é realizar o samba de roda todos os domingos, criando um espaço para que os soteropolitanos possam desfrutar da boa música enquanto almoçam em um mercado que oferece o melhor da Bahia, com segurança e estacionamento.
A iniciativa é fruto da parceria entre quatro estabelecimentos da praça de alimentação da Ceasinha: Acarajé da Carol (culinária afro-baiana), Oxe É de Minas (queijos mineiros e baianos), Box do Alemão (especializado em joelho de porco) e Boteco do Cebola.
Serviços
Praça de Alimentação da Ceasinha – Mercado do Rio Vermelho
Domingo, 17 de agosto
12h às 15h
Entrada gratuita
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes