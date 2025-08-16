Menu
SALVADOR

Ceasinha promove 1º Samba de Roda com entrada gratuita neste domingo

O evento acontece na praça de alimentação unindo gastronomia e cultura

Redação

Por Redação

16/08/2025 - 12:39 h
A proposta é realizar o samba de roda todos os domingos
A proposta é realizar o samba de roda todos os domingos

A praça de alimentação do Mercado do Rio Vermelho recebe, neste domingo, 17, das 12h às 15h, o 1º Samba de Roda da Ceasinha, um evento que promete animar o almoço dos visitantes com ritmo e tradição. Sem cobrança de couvert, a iniciativa combina gastronomia e cultura.

O grupo de sambistas reúne músicos de destaque do cenário do samba de roda de Salvador, especialmente de Itapuã - berço de grandes nomes da música popular e bairro da baiana de acarajé Carol, que comanda dois restaurantes de culinária baiana em Lisboa, Portugal, e inaugurou no último dia 1º de agosto a primeira unidade do Acarajé da Carol em Salvador.

Leia Também:

Projeto leva esporte e lazer para pessoas com deficiência em Salvador
Viver Salvador altera trânsito neste domingo; confira programação
Chuva e tempo nublado marcam o fim de semana em Salvador

Entre os artistas, estão integrantes dos grupos Bambeia, Burungundun, Samba da Urna, Pagode do Fuxico, Sacerdote do Samba, Bloco Chuva de Gelo e Bloco Mangue.

A proposta é realizar o samba de roda todos os domingos, criando um espaço para que os soteropolitanos possam desfrutar da boa música enquanto almoçam em um mercado que oferece o melhor da Bahia, com segurança e estacionamento.

A iniciativa é fruto da parceria entre quatro estabelecimentos da praça de alimentação da Ceasinha: Acarajé da Carol (culinária afro-baiana), Oxe É de Minas (queijos mineiros e baianos), Box do Alemão (especializado em joelho de porco) e Boteco do Cebola.

Serviços

Praça de Alimentação da Ceasinha – Mercado do Rio Vermelho

Domingo, 17 de agosto

12h às 15h

Entrada gratuita

Tags:

Ceasinha Mercado do Rio Vermelho roda de samba

x