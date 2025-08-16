Viver Salvador altera trânsito neste domingo; confira programação

Primeira edição do programa Viver Salvador - Foto: Ascom Secult

A primeira edição do programa Viver Salvador será realizada neste domingo, 17, no bairro do Comércio, com programação gratuita de música, esporte e atividades para crianças. Das 7h às 17h30, o trecho entre o Doca 1 e o Mercado Modelo será fechado para receber apresentações de samba, hip hop, capoeira, feira de economia criativa e esportes como stand up paddle, vela e canoagem.

Com a primeira edição realizada no bairro do Comércio, o programa será ampliado para outros bairros da cidade. A iniciativa acontecerá quinzenalmente, ocupando as ruas com espaços de convivência que reúnem atividades de arte, cultura, lazer e esporte.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Trânsito e transporte

Para o evento, o tráfego de veículos será interditado, das 6h às 18h30, em trechos da Av. da França, da Rua da Bélgica e da Praça Maria Felipa. Com isso, as linhas de ônibus que passam pelo local terão seus itinerários modificados durante a realização do evento.

As linhas provenientes da Avenida da França com destino à Av. Lafayette Coutinho (Contorno), deverão acessar a Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Túnel Américo Simas, Aquidabã, Vale de Nazaré, Av. Pres. Castelo Branco, Av. Vasco da Gama, Av. Centenário, Av. Reitor Miguel Calmon, retomando daí o itinerário normal. Não haverá alterações nas linhas provenientes da Avenida Contorno.

| Foto: Ascom Secult

Além dos desvios, também serão disponibilizados quatro ônibus de frota reguladora, distribuídos na Estação da Lapa e no Terminal Acesso Norte, das 6h às 20h. Os veículos estarão à disposição da equipe de fiscalização da Semob, e poderão ser utilizados caso seja necessário para atender a demanda de público.

Equipes da Semob e prepostos das concessionárias estarão pela região para orientar motoristas e usuários sobre as alterações. A operação será normalizada após a finalização do evento.

Confira a programação

Dia 17 de agosto de 2025, das 7h às 17h30

Esportes - Terminal náutico / Avenida da França

08h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00 | Canoagem e SUP – Estacionamento Terminal Náutico

08h00 – 09h00 | Yoga – Fundo do Mercado Modelo

08h00 – 12h00 | Competição de Jiu-jitsu – Pista / Av. França

09h00 – 17h00 | Futebol, basquete infantil e cama elástica – Pista / Av. França

09h00 – 12h00 | Ação Patinetes Elétricos JET

Infantil

Praça dos Ventos (Doca1)

10h00 – 17h00 | Visitação à réplica da Baleia Jubarte

10h00 – 17h00 | Pintura Facial

10h30 – 11h30 | Show Marcela Jardim

11h30 – 12h30 | Fitdance Kids

13h30 – 15h00 | Grupo Musiclauns

15h00 – 17h00 | Casinha de Brinquedos Mabelle

Sala de Jogos (Doca1)

10h00 – 17h00 | Totó

10h00 – 17h00 | Oficina de Mosaico

Cultural

Fundo do Mercado Modelo

07h00 – 10h00 | Café da Manhã – Estacionamento Terminal Náutico

07h00 – 12h00 | Palco Viver Salvador (Fundo do Mercado Modelo): DJ Libre Ana, DJ Belle, Odilon, Andressa, My Friends, Ara Ketu

11h00 – 17h30 | Feira Gastronômica – Fundo do Mercado Modelo

10h00 – 11h30 | Cortejo Maracatu Ventos de Ouro – Fundo do Mercado Modelo

10h00 – 17h30 | Feira Criativa – Fundo do Mercado Modelo

Beco do Samba – Rua da Grécia (Bar Restaurante A Boca)

11h00 – 13h00 | Samba Ohana

14h00 – 16h00 | Samba de Pretas

Palco Hip Hop – Calçada do Doca1

13h30 – 14h30 | Slam das Minas

15h30 – 17h30 | 3º Round (batalha de rima)

15h00 – 16h00 | Arena da Capoeira: Filhos de Bimba com Mestra Preguiça