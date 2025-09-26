ATENÇÃO
Chove em Salvador: sexta-feira de alerta para moradores e autoridades
Chuva e tempo fechado dominam a capital baiana, exigindo atenção de moradores e órgãos públicos
Por Jair Mendonça Jr
A sexta-feira, 26, amanheceu sob um céu cinzento na capital baiana, confirmando as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há uma alta probabilidade de chuva ao longo de todo o dia em Salvador, o que acende um alerta para moradores e autoridades.
O Inmet aponta que as chuvas podem ocorrer de forma intermitente, com maior intensidade prevista para o período da tarde e noite.
A umidade elevada, característica do clima local, aliada à formação de nuvens carregadas, cria um cenário propício para pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas.
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) já está em estado de atenção, monitorando áreas de risco de deslizamento e alagamento. A recomendação para a população é de cautela, especialmente em vias de tráfego mais intenso e em morros.
Em caso de emergência, o contato com o órgão pode ser feito através do número 199.
A previsão do tempo para os próximos dias indica uma melhora gradual, com o sol voltando a predominar no fim de semana.
No entanto, a sexta-feira será de atenção redobrada para todos que circulam pela cidade, lembrando a importância de se manterem informados sobre as condições meteorológicas em tempo real.
