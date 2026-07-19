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CLIMA

Chuva continua em Salvador? Veja previsão do tempo para esta semana (20 a 23/07)

Fim de semana foi marcado por clima instável

Agatha Victoria Reis
Por
Chuva em Salvador
Chuva em Salvador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Entre chuvas e aberturas de sol, Salvador deve manter o tempo instável ao longo desta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital baiana terá previsão de chuvas isoladas intercaladas com breves períodos de sol.

Encerrando o fim de semana, neste domingo, 19, Salvador amanhece com o céu nublado e chuvas isoladas, com previsão de pancadas de chuva intensas ao longo do dia. As temperaturas variam entre 22 °C e 27 °C, com ventos de intensidade fraca a moderada.

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Previsão do tempo de Salvador

Na segunda-feira, 20, a capital baiana deve enfrentar um tempo com muitas nuvens e chuva isolada, além da possibilidade de pancadas de chuva intensas no fim do dia. As temperaturas variam entre 21 °C e 26 °C, com ventos de intensidade fraca a moderada.

na terça-feira, 21, Salvador deve registrar muitas nuvens e chuva isolada. As temperaturas variam entre 22 °C e 26 °C, com ventos de intensidade fraca a moderada e possibilidade de rajadas.

No meio da semana, na quarta-feira, 22, a capital baiana também deve ter muitas nuvens e chuva isolada. As temperaturas variam entre 21 °C e 28 °C, com ventos de intensidade fraca.

Na quinta-feira, 23, o sol deve voltar a aparecer na capital baiana. A previsão indica poucas nuvens, com temperaturas entre 21 °C e 28 °C e ventos de intensidade fraca.

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previsão do tempo Salvador

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