Eventos alteram o trânsito de Salvador neste fim de semana (18 e 19/07)

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Eventos esportivos, religiosos e culturais em Salvador causarão mudanças no trânsito da cidade neste fim de semana. Entre as alterações estão desvios de tráfego, bloqueios temporários e instalação de barreiras móveis em vias de grande circulação.

A comemoração do aniversário de cinco anos do grupo B.O.M no bairro de Cajazeiras X, neste sábado, 18, afetará o tráfego na Rua Jornalista Marcos Vita, no trecho entre as concessionárias Vivalcar e Esmerocar, no horário das 16h e meia-noite.

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Eventos e alterações no trânsito

Já na programação esportiva, a Corrida Universitária afetará os veículos entre os bairros de Barra e Ondina, das 6h às 8h. Durante o evento, o percurso entre a Avenida Oceânica e o Farol da Barra contará com bloqueios parciais e compartilhamento de faixas entre os corredores e carros.

O fluxo será desviado para a Avenida Milton Santos, com barreiras fixas e móveis instaladas nas ruas de acesso à orla.

Ainda no domingo, a Festa do Padroeiro de São Cristóvão causará mudanças no tráfego a partir das 16h. A procissão passará pelas avenidas Aliomar Baleeiro e São Cristóvão. Com isso, ocorrerá a interdição de forma progressiva, acompanhando o deslocamento do cortejo.

No bairro do Comércio entre 5h e 9h, o Campeonato TIM Relay provocará bloqueios nas avenidas França e Lafayete Coutinho e alterações na circulação da Rua da Bélgica e da Praça Maria Felipa. Durante o evento, o tráfego de algumas áreas terá desvios implantados para garantir a circulação na localidade.

Na orla da capital, uma corrida tambén vai provocar alterações no trânsito. ‘O Circuito das Estações – Inverno’ afeta o tráfego entre Boca do Rio e Piatã, das 5h às 9h. Também afetará a Avenida Octávio Mangabeira, tanto no sentido Itapuã quanto no sentido Pituba.

A Transalvador definiu rotas alternativas para diminuir os impactos do circuito utilizando vias como as avenidas Paralela, Professor Pinto de Aguiar e Orlando Gomes.