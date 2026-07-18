Via que liga Av. 29 de Março e Cajazeiras é fechada; veja alternativas

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A via que liga a Avenida 29 de Março e a Estrada do Coqueiro Grande, trecho do bairro Cajazeiras, em Salvador, foi interditada nesta sexta-feira, 17, por tempo indeterminado.

De acordo com a Superintendência do Trânsito de Salvador (Transalvador), a decisão ocorreu devido ao comprometimento estrutural da pista. Foi identificado um buraco na faixa da esquerda e um afundamento acentuado na faixa da direita, situação que oferece risco à segurança viária.

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Trecho interditado - Foto: Divulgação/Transalvador

Veja rotas alternativas

A intervenção segue até que os serviços de reparo sejam concluídos, mas a previsão para a finalização não foi divulgada.

Durante o período, os motoristas que precisarem acessar o trecho, devem optar pelas seguintes rotas:

Avenida Aliomar Baleeiro (Jaguaribe)

Subida de Cajazeiras VIII

É importante respeitar a sinalização e programar o deslocamento com antecedência para evitar transtornos.