SALVADOR
Via que liga Av. 29 de Março e Cajazeiras é fechada; veja alternativas
Trecho foi interditado devido a buraco na faixa esquerda e afundamento na direita
A via que liga a Avenida 29 de Março e a Estrada do Coqueiro Grande, trecho do bairro Cajazeiras, em Salvador, foi interditada nesta sexta-feira, 17, por tempo indeterminado.
De acordo com a Superintendência do Trânsito de Salvador (Transalvador), a decisão ocorreu devido ao comprometimento estrutural da pista. Foi identificado um buraco na faixa da esquerda e um afundamento acentuado na faixa da direita, situação que oferece risco à segurança viária.
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Veja rotas alternativas
A intervenção segue até que os serviços de reparo sejam concluídos, mas a previsão para a finalização não foi divulgada.
Durante o período, os motoristas que precisarem acessar o trecho, devem optar pelas seguintes rotas:
- Avenida Aliomar Baleeiro (Jaguaribe)
- Subida de Cajazeiras VIII
É importante respeitar a sinalização e programar o deslocamento com antecedência para evitar transtornos.