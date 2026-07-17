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Salvador tem 15 praias impróprias para banho neste fim de semana (18 e 19/07)
Locais não atendem aos critérios de segurança
Cerca de 15 praias de Salvador estão impróprias para banho neste final de semana. De acordo com o boletim emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), nesta sexta-feira, 17, as localidades não atendem aos critérios de segurança.
O órgão classifica diversos pontos da costa como próprios ou impróprios para banho com base na concentração da bactéria Escherichia coli.
Entre as praias classificadas como impróprias para banho e que segue sob investigação estão Boa Viagem, Rio Vermelho, Pituba e outras localidades de Salvador. Veja a lista completa das praias impróprias na capital baiana.
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15 praias impróprias para banho em Salvador
Segundo o INEMA, estas áreas devem ser evitadas para banho, pois não atendem aos critérios de segurança microbiológica ou estão sob investigação.
- São Tomé de Paripe: em frente à casa Vila Maria (está sob investigação ambiental por alterações na água; recomenda-se evitar qualquer contato).
- Tubarão: em frente ao conjunto habitacional abandonado.
- Periperi: na saída de acesso após a via férrea.
- Penha: em frente à barraca do Valença.
- Bogari: em frente ao Colégio da PM.
- Boa Viagem: junto à rampa de acesso ao lado do forte Monte Serrat.
- Roma: próximo à descida de acesso no fundo do Hospital São Jorge.
- Rio Vermelho: no trecho em frente à Igreja Nossa Senhora de Santana.
- Amaralina: tanto no fundo da Escola Cupertino de Lacerda quanto em frente à Rua do Balneário.
- Pituba: em frente à Portinox/Rua Paraíba e próximo à rampa de acesso atrás da praça (antigo clube Português).
- Armação: em frente ao Hotel Alah Mar.
- Boca do Rio, Corsário, Patamares e Piatã: todos os pontos testados em frente aos respectivos postos de Salva Vidas.
Praias próprias para banho em Salvador
Para o órgão estadual, essas localidades são consideradas próprias para recreação e momento de lazer na capital baiana. Sendo elas:
- Bonfim e Pedra Furada: áreas próximas à quadra de esportes e atrás do Hospital Sagrada Família.
- Canta Galo e Marina Contorno: trechos atrás da antiga FIB e entre a Marina e o Restaurante do Amado.
- Porto da Barra e Santa Maria: em frente à Rua César Zama e ao Mar Azul Hotel.
- Farol da Barra: própria tanto na Rua Dias d’Ávila quanto próximo ao Barra Vento.
- Ondina: em frente à Rua Milton Santos e próximo ao Morro da Sereia.
- Rio Vermelho: o trecho em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão e a Praia do Buracão.
- Placafor: em frente ao posto Salva Vidas.
- Itapuã: próximo à Rua Sargento Waldir Xavier e em frente à Sereia de Itapuã.
- Farol de Itapuã e Lagoa de Abaeté: em frente à Rua da Música e à placa de fundação do parque.
- Stella Maris e Flamengo: em frente ao Hotel Grande Stella Maris e às barracas Doce Vida e da Pipa.
Alerta e segurança
Durante períodos chuvosos, o INEMA aconselha a evitar banho de mar, devido ao risco de contaminação por detritos carreados pelas galerias pluviais.
Além disso, o órgão indica não nadar próximo a saídas de esgoto, desembocaduras de rios urbanos ou canais de drenagem. Em caso de manchas de coloração suspeita na água, o contato deve ser evitado.