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Chuva segue? Confira previsão para o final de semana em Salvador (18 e 19/07)
Chuvas fortes viraram rotina da capital baiana nos últimos dias
O fim de semana de Salvador deve ser marcado por um clima instável. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a capital baiana pode registrar chuvas fracas e isoladas, intercaladas com períodos de sol.
Com o início da manhã marcado por leves chuvas, o sol prevalece no resto do dia em Salvador nesta sexta-feira, 17. As temperaturas variam entre 23° C e 27°C, com muitas nuvens no céu e intensidade de vento fraco a moderada.
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Previsão do tempo em Salvador
Já no sábado, 18, o tempo amanhece com muitas nuvens e chuvas isoladas. As temperaturas podem variar entre 22° C e 27°C, com intensidade dos ventos moderado com rajadas.
Encerrando o fim de semana, o domingo, 19, será marcado por muitas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22°C e 26°C, com ventos de intensidade moderada.
Perigo potencial na Bahia
Segundo o INMET, o oeste da Bahia possui aviso de perigo potencial para baixa umidade no ar neste sábado, 18.
Já no domingo, 17, pode haver nevoeiro durante a madrugada e o início da manhã nas regiões serranas do interior da Bahia. As temperaturas mínimas ficam baixas, em torno de 12°C nas regiões de serra do centro, oeste e sul da Bahia.