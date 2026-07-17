Auxílio-Viagem já levou mais de 90 pessoas de volta às famílias em Salvador

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Mais de 90 pessoas em situação de vulnerabilidade social já retornaram às cidades de origem neste ano por meio do Auxílio-Viagem, programa da Prefeitura de Salvador que oferece passagens para o reencontro com familiares.

Criada em 2014 pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), a iniciativa é destinada a pessoas acompanhadas pela rede socioassistencial do município e busca fortalecer vínculos familiares e contribuir para a reinserção social.

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Antes da viagem, os beneficiários permanecem acolhidos em unidades da rede municipal, onde recebem apoio para emissão de documentos, atendimento de saúde e outros serviços necessários até o retorno ao município de origem.

Como solicitar o Auxílio-Viagem

Para solicitar o Auxílio-Viagem, é necessário estar acompanhado por uma equipe técnica de uma unidade socioassistencial de Salvador.



Após avaliação do caso, a Prefeitura analisa a concessão do benefício e o custeio do deslocamento.

Desafios enfrentados por Natanael

Um dos beneficiados foi Natanael Cesario do Nascimento, de 58 anos. Diagnosticado com esquizofrenia, ele estava acolhido desde 2021 em uma Unidade de Acolhimento Institucional da capital baiana e, nesta quarta-feira, 15, embarcou para Jaboatão dos Guararapes (PE), onde voltará a viver com a família.

"Estou muito animado. Graças a Deus, vou poder encontrar minha família", disse.

Natanael Cesario foi um dos beneficiados do Auxílio-Viagem em Salvador - Foto: Otávio Santos / Secom PMS

Segundo Daniela Cova, profissional da Unidade de Acolhimento Institucional (UAI) responsável por acompanhar Natanael até Pernambuco, o maior desafio foi ajudá-lo a superar o receio de viajar de avião.

"A única preocupação dele era viajar de avião. Ele tinha medo de que a viagem pudesse fazer mal à saúde dele. Conversamos bastante, brincamos um pouco e conseguimos tranquilizá-lo", contou Daniela.

De acordo com a Prefeitura, Natanael passou a viver em situação de rua em razão de problemas de saúde mental. Após mais de cinco anos sem contato, ele voltará a reencontrar os familiares, que continuavam procurando por ele.