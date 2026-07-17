Aposta feita em lotérica na Calçada fatura R$ 1,37 milhão na Lotofácil

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Uma aposta realizada na Loteria São Joaquim, no bairro da Calçada, em Salvador, foi uma das vencedoras do concurso 3737 da Lotofácil, realizado na noite desta quinta-feira, 16. O bilhete, que contou com 17 números, acertou 15 necessários e faturou R$ 1.371.194,88 milhão.

O jogo foi realzado na modalidade bolão e contou com oito cotas, o que significa que cada sortudo embolsou R$ 171.399,36.

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As dezenas sorteadas foram: 02-03-05-06-08-09-11-12-13-14-15-17-22-23-25

No entanto, os sortudos da capital baiana não foram os únicos a conseguir o valor. Outras cinco apostas dividiram o prêmio principal em Fortaleza (CE), Brasília (DF), Vila Velha (ES), Belém (PA) e Pirassununga (SP), levando R$ 1,37 milhão cada. Desses, apenas três fizeram aposta única.

Outras nove apostas faturaram prêmio em Salvador

Além do prêmio milionário, a capital da Bahia teve ainda outras nove apostas que acertaram 14 números. Elas faturaram entre R$ 1.343,82 mil e R$ 40.314,50.

Um dos bilhetes foi registrado na mesma lotérica anterior. Já os outros jogos foram feitos nos bairros Granjas Rurais Presidente Vargas, Engenho Velho de Brotas, Cabula, Cajazeiras X e quatro em canais eletrônicos.

Próximo concurso e como jogar

O próximo concurso será realizado nesta sexta-feira, 17, e vai sortear R$ aproximadamente 2 milhões.

Na Lotofácil, os jogadores devem marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Faturam prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há possibilidade de jogar na "Surpresinha", deixando que o sistema escolha os números, e também na "Teimosinha", concorrendo com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. Existe ainda a possibilidade de participar com o Bolão da Lotofácil, em grupo, preenchendo o campo próprio no volante ou solicitando ao atendente da lotérica.

Nesse caso, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 14,00, com cada cota a partir de R$ 4,50. As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.

Passo a passo para sacar os prêmios

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Segundo banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Já para valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.

Importante destacar que o prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).