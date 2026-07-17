Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SERVIÇOS GRATUITOS

Caravana oferece crédito, emprego e capacitação na Liberdade

Empreendedorismo negro ganha reforço com Caravana MOVAÊ em Salvador

Isabela Cardoso
Por
Imagem ilustrativa da imagem Caravana oferece crédito, emprego e capacitação na Liberdade
Foto: Diógenes Neghet

Salvador recebe, nos dias 17 e 18 de julho, a 3ª edição da Caravana MOVAÊ – Caravana do Empreendedorismo Negro, iniciativa da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (SEPROMI), executada pela Associação Afoxé Filhos de Gandhy.

A programação será realizada das 8h às 17h, no Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, reunindo serviços gratuitos, formação profissional, cidadania e ações de fortalecimento do empreendedorismo negro.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A Caravana faz parte de um conjunto de 24 edições previstas em diferentes territórios da Bahia, com o objetivo de ampliar o acesso da população negra a políticas públicas, qualificação profissional e oportunidades de desenvolvimento econômico.

Trilha de conhecimento e emissão da nova identidade

No dia 17 de julho, os participantes poderão acompanhar a Trilha de Conhecimento, com conteúdos voltados para gestão de negócios, formalização, comercialização, logística e comunicação para pequenos empreendedores.

Leia Também:

TEATRO BAIANO

Espetáculo gratuito em Salvador transforma plástico em alerta
Espetáculo gratuito em Salvador transforma plástico em alerta imagem

CÊNICAS

Fernanda Torres abre sessões extras de peça após ingressos esgotarem
Fernanda Torres abre sessões extras de peça após ingressos esgotarem imagem

FESTIVAL

Salvador reúne artistas de seis países em festival de percussão
Salvador reúne artistas de seis países em festival de percussão imagem

A programação inclui ainda:

  • Atendimento do CrediAfro, com orientações sobre linhas de microcrédito;
  • Serviço de Atendimento ao Empreendedor (SAE);
  • Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) pelo SAC Móvel.

Feira MOVAÊ e serviços de empregabilidade

No dia 18 de julho, a programação será marcada pela Feira MOVAÊ, reunindo empreendedores locais para exposição e comercialização de produtos e serviços.

O público também terá acesso a:

  • Serviços de empregabilidade do SineBahia;
  • Vacinação e testagem rápida;
  • Atendimentos de estética;
  • Atividades recreativas para toda a família;
  • Apresentações culturais de artistas do território.

Foco no desenvolvimento econômico dos territórios

Segundo a organização, a Caravana MOVAÊ busca ir além de uma ação itinerante de prestação de serviços. A proposta é fortalecer redes locais de empreendedorismo negro, ampliar o acesso da população a políticas públicas e contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos territórios onde é realizada.

A escolha da Liberdade para esta edição leva em conta a forte representatividade da população negra no bairro e o potencial de geração de renda por meio de pequenos negócios locais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

empreendedorismo Liberdade

Relacionadas

Mais lidas