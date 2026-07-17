Caravana oferece crédito, emprego e capacitação na Liberdade

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Salvador recebe, nos dias 17 e 18 de julho, a 3ª edição da Caravana MOVAÊ – Caravana do Empreendedorismo Negro, iniciativa da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (SEPROMI), executada pela Associação Afoxé Filhos de Gandhy.

A programação será realizada das 8h às 17h, no Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, reunindo serviços gratuitos, formação profissional, cidadania e ações de fortalecimento do empreendedorismo negro.

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A Caravana faz parte de um conjunto de 24 edições previstas em diferentes territórios da Bahia, com o objetivo de ampliar o acesso da população negra a políticas públicas, qualificação profissional e oportunidades de desenvolvimento econômico.

Trilha de conhecimento e emissão da nova identidade

No dia 17 de julho, os participantes poderão acompanhar a Trilha de Conhecimento, com conteúdos voltados para gestão de negócios, formalização, comercialização, logística e comunicação para pequenos empreendedores.

A programação inclui ainda:

Atendimento do CrediAfro, com orientações sobre linhas de microcrédito;

Serviço de Atendimento ao Empreendedor (SAE);

Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) pelo SAC Móvel.

Feira MOVAÊ e serviços de empregabilidade

No dia 18 de julho, a programação será marcada pela Feira MOVAÊ, reunindo empreendedores locais para exposição e comercialização de produtos e serviços.

O público também terá acesso a:

Serviços de empregabilidade do SineBahia ;

Vacinação e testagem rápida;

Atendimentos de estética;

Atividades recreativas para toda a família;

Apresentações culturais de artistas do território.

Foco no desenvolvimento econômico dos territórios

Segundo a organização, a Caravana MOVAÊ busca ir além de uma ação itinerante de prestação de serviços. A proposta é fortalecer redes locais de empreendedorismo negro, ampliar o acesso da população a políticas públicas e contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos territórios onde é realizada.

A escolha da Liberdade para esta edição leva em conta a forte representatividade da população negra no bairro e o potencial de geração de renda por meio de pequenos negócios locais.