SALVADOR
Salvador segue com vendaval e altas chances de chuvas no fim de semana
Ventos podem chegar até 60 km/h até sábado, 18
Salvador segue com ventos fortes neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um alerta de perigo potencial para vendaval com ventos que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, até 23h59min deste sábado, 18.
Além da corrente de ar, a capital baiana também deve enfrentar chuvas entre sexta-feira, 17, e domingo, 19, segundo previsão do Climatempo. Durante o período, a temperatura varia entre 22° e 28°.
Confira previsão do tempo detalhada
- Sexta-feira, 17: temperatuda varia entre 22° e 27°, com 80% de chance de chuva;
- Sábado, 18: temperatuda varia entre 23° e 28°, com 79% de chance de chuva;
- Domingo, 19: temperatuda varia entre 22° e 26°, com 81% de chance de chuva.
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Vendaval em Salvador já registrou rajadas de até 43,2 km/h
Com alerta do Inmet iniciado na madrugada de quinta-feira, 16, Salvador já registrou rajadas de vento de até 43,2 km/h, em meio ao perigo potencial para vendaval. Os principais pontos atingidos foram:
Além de Valéria, as maiores rajadas ocorreram na Praia do Flamengo (42,8 km/h), Barra (39,2 km/h), Canabrava/Barradão (38,2 km/h), Ilha de Bom Jesus (36,7 km/h), Barro Duro/Fundac (36 km/h), Boia Meteorológica da Barra (35,3 km/h), Ondina (32 km/h) e Coutos (31 km/h).
- Valéria: 43,2 km/h;
- Praia do Flamengo 42,8 km/h;
- Barra: 39,2 km/h;
- Canabrava/Barradão: 38,2 km/h;
- Ilha de Bom Jesus: 36,7 km/h;
- Barro Duro/Fundac: 36 km/h;
- Boia Meteorológica da Barra: 35,3 km/h;
- Ondina: 32 km/h;
- Coutos: 31 km/h.
Apesar da intensidade, há baixo risco de queda de galhos de árvores. No entanto, as orientações são:
- Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Em risco, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).