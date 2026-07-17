Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Salvador segue com vendaval e altas chances de chuvas no fim de semana

Ventos podem chegar até 60 km/h até sábado, 18

Luiza Nascimento
Por
Vento forte na orla de O dina em junho de 2026
Vento forte na orla de O dina em junho de 2026 - Foto: José Simões/Ag. A TARDE.

Salvador segue com ventos fortes neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um alerta de perigo potencial para vendaval com ventos que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, até 23h59min deste sábado, 18.

Além da corrente de ar, a capital baiana também deve enfrentar chuvas entre sexta-feira, 17, e domingo, 19, segundo previsão do Climatempo. Durante o período, a temperatura varia entre 22° e 28°.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira previsão do tempo detalhada

  • Sexta-feira, 17: temperatuda varia entre 22° e 27°, com 80% de chance de chuva;
  • Sábado, 18: temperatuda varia entre 23° e 28°, com 79% de chance de chuva;
  • Domingo, 19: temperatuda varia entre 22° e 26°, com 81% de chance de chuva.

Leia Também:

POLÍCIA

PMs são presos por mortes de jovens e alteração da cena do crime em Salvador
PMs são presos por mortes de jovens e alteração da cena do crime em Salvador imagem

SERVIÇOS GRATUITOS

Caravana oferece crédito, emprego e capacitação na Liberdade
Caravana oferece crédito, emprego e capacitação na Liberdade imagem

OKÀN DÚDÚ

Projeto promove rodas de conversa e oficinas em terreiros de Salvador
Projeto promove rodas de conversa e oficinas em terreiros de Salvador imagem

Vendaval em Salvador já registrou rajadas de até 43,2 km/h

Com alerta do Inmet iniciado na madrugada de quinta-feira, 16, Salvador já registrou rajadas de vento de até 43,2 km/h, em meio ao perigo potencial para vendaval. Os principais pontos atingidos foram:

Além de Valéria, as maiores rajadas ocorreram na Praia do Flamengo (42,8 km/h), Barra (39,2 km/h), Canabrava/Barradão (38,2 km/h), Ilha de Bom Jesus (36,7 km/h), Barro Duro/Fundac (36 km/h), Boia Meteorológica da Barra (35,3 km/h), Ondina (32 km/h) e Coutos (31 km/h).

  • Valéria: 43,2 km/h;
  • Praia do Flamengo 42,8 km/h;
  • Barra: 39,2 km/h;
  • Canabrava/Barradão: 38,2 km/h;
  • Ilha de Bom Jesus: 36,7 km/h;
  • Barro Duro/Fundac: 36 km/h;
  • Boia Meteorológica da Barra: 35,3 km/h;
  • Ondina: 32 km/h;
  • Coutos: 31 km/h.

Apesar da intensidade, há baixo risco de queda de galhos de árvores. No entanto, as orientações são:

  • Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Em risco, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Chuvas clima Inmet

Relacionadas

Mais lidas