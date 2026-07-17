Obras mudam trajeto de ônibus em um dos bairros mais populosos de Salvador

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A linha 1103 – Alto do Cruzeiro/Pernambués x Terminal Acesso Norte terá o itinerário modificado temporariamente a partir desta segunda-feira, 20, em razão das obras realizadas pela Secretaria de Manutenção (Seman) no final de linha de Pernambués.

Durante o período da intervenção, os coletivos continuarão iniciando as viagens na Rua Escritor Edson Carneiro, mas seguirão por um novo caminho: os ônibus passarão pela região da Praça Arthur Lago, antes de acessar o Terminal Acesso Norte e retornar ao trajeto tradicional da linha.

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A mudança afeta principalmente os passageiros que saem do Alto do Cruzeiro com destino à Rua Thomaz Gonzaga, no sentido da antiga Rodoviária. Para esses usuários, será necessário fazer integração na Praça Arthur Lago utilizando as linhas 1133 – Terminal Acesso Norte x Pernambués ou 1137 – Pernambués x Barra.

Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), a operação da linha 1103 terá o acréscimo de um veículo durante o período de alteração, com o objetivo de ampliar a oferta de viagens e reduzir impactos aos passageiros.

As demais linhas que circulam pela região de Pernambués seguem funcionando normalmente, sem mudanças nos trajetos.

A alteração permanecerá válida enquanto durarem os serviços executados pela Seman. Agentes da Semob acompanharão o funcionamento do transporte no local para orientar os usuários durante a execução das obras.