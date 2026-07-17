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Obras mudam trajeto de ônibus em um dos bairros mais populosos de Salvador

Mudança começa nesta segunda-feira, 20 e seguirá enquanto durarem as obras

Luan Julião
Por
Semob informa que operação terá reforço de veículo para ampliar oferta de viagens
Semob informa que operação terá reforço de veículo para ampliar oferta de viagens - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

A linha 1103 – Alto do Cruzeiro/Pernambués x Terminal Acesso Norte terá o itinerário modificado temporariamente a partir desta segunda-feira, 20, em razão das obras realizadas pela Secretaria de Manutenção (Seman) no final de linha de Pernambués.

Durante o período da intervenção, os coletivos continuarão iniciando as viagens na Rua Escritor Edson Carneiro, mas seguirão por um novo caminho: os ônibus passarão pela região da Praça Arthur Lago, antes de acessar o Terminal Acesso Norte e retornar ao trajeto tradicional da linha.

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A mudança afeta principalmente os passageiros que saem do Alto do Cruzeiro com destino à Rua Thomaz Gonzaga, no sentido da antiga Rodoviária. Para esses usuários, será necessário fazer integração na Praça Arthur Lago utilizando as linhas 1133 – Terminal Acesso Norte x Pernambués ou 1137 – Pernambués x Barra.

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Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), a operação da linha 1103 terá o acréscimo de um veículo durante o período de alteração, com o objetivo de ampliar a oferta de viagens e reduzir impactos aos passageiros.

As demais linhas que circulam pela região de Pernambués seguem funcionando normalmente, sem mudanças nos trajetos.

A alteração permanecerá válida enquanto durarem os serviços executados pela Seman. Agentes da Semob acompanharão o funcionamento do transporte no local para orientar os usuários durante a execução das obras.

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Tags

linha de ônibus Secretaria de Mobilidade transporte público

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