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É DE GRAÇA!

Evento gratuito de saúde acontece em Salvador neste domingo (19/07)

Programação conta com sessões de massoterapia e brindes

Agatha Victoria Reis
Por
Evento em Salvador
Evento em Salvador - Foto: Divulgação

O Viva Cidade realizará um evento gratuito com atividades voltadas ao bem-estar, saúde e lazer neste domingo, 19, das 8h às 12h, no Greenville, em Salvador.

A programação contará com aluguel de mini bikes e triciclos, além de serviços de saúde como aferição de pressão arterial, glicemia e bioimpedância.

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Durante o evento, também serão realizadas sessões de massoterapia na ação “Mara, tô na cidade!”, da Maratona Salvador 2026. O público ainda poderá participar de atividades com brindes e receber amostras de ração.

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De acordo com o organizador do evento, Douglas Cerqueira, o objetivo é incentivar qualidade de vida por meio de uma programação acessível à população

"O Viva Cidade foi pensado para proporcionar uma manhã de lazer, bem-estar e experiências que incentivem as pessoas a aproveitarem os espaços da cidade e cuidarem da saúde de forma leve e acessível", afirmou.

Serviço

  • Evento: Viva Cidade
  • Data: 19 de julho
  • Horário: 8h às 12h
  • Local: Greenville
  • Participação: Gratuita
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Salvador Saúde

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