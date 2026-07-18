Evento gratuito de saúde acontece em Salvador neste domingo (19/07)

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O Viva Cidade realizará um evento gratuito com atividades voltadas ao bem-estar, saúde e lazer neste domingo, 19, das 8h às 12h, no Greenville, em Salvador.

A programação contará com aluguel de mini bikes e triciclos, além de serviços de saúde como aferição de pressão arterial, glicemia e bioimpedância.

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Durante o evento, também serão realizadas sessões de massoterapia na ação “Mara, tô na cidade!”, da Maratona Salvador 2026. O público ainda poderá participar de atividades com brindes e receber amostras de ração.

De acordo com o organizador do evento, Douglas Cerqueira, o objetivo é incentivar qualidade de vida por meio de uma programação acessível à população

"O Viva Cidade foi pensado para proporcionar uma manhã de lazer, bem-estar e experiências que incentivem as pessoas a aproveitarem os espaços da cidade e cuidarem da saúde de forma leve e acessível", afirmou.

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