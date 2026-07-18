É DE GRAÇA!
Evento gratuito de saúde acontece em Salvador neste domingo (19/07)
Programação conta com sessões de massoterapia e brindes
O Viva Cidade realizará um evento gratuito com atividades voltadas ao bem-estar, saúde e lazer neste domingo, 19, das 8h às 12h, no Greenville, em Salvador.
A programação contará com aluguel de mini bikes e triciclos, além de serviços de saúde como aferição de pressão arterial, glicemia e bioimpedância.
Durante o evento, também serão realizadas sessões de massoterapia na ação “Mara, tô na cidade!”, da Maratona Salvador 2026. O público ainda poderá participar de atividades com brindes e receber amostras de ração.
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De acordo com o organizador do evento, Douglas Cerqueira, o objetivo é incentivar qualidade de vida por meio de uma programação acessível à população
"O Viva Cidade foi pensado para proporcionar uma manhã de lazer, bem-estar e experiências que incentivem as pessoas a aproveitarem os espaços da cidade e cuidarem da saúde de forma leve e acessível", afirmou.
Serviço
- Evento: Viva Cidade
- Data: 19 de julho
- Horário: 8h às 12h
- Local: Greenville
- Participação: Gratuita