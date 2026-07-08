Chuva dá trégua e sol volta a aparecer em Salvador; veja previsão

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Os moradores da capital baiana enfrentam dias frios e chuvosos, mas, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a presença de uma massa de ar quente e seca trará o tempo firme nesta quarta-feira, 8 e na quinta-feira, 9.

A frente fria vinda da região Sul do Brasil ainda deixa resquícios, o que pode influenciar a próxima sexta-feira, 10, com pancadas de chuva fracas ou até moderadas em alguns momentos, mas ao longo do dia, haverá a possibilidade de aberturas de sol.

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