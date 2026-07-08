SALVADOR
Chuva dá trégua e sol volta a aparecer em Salvador; veja previsão
Massa de ar quente e seca traz tempo firme e quente para a capital baiana
Os moradores da capital baiana enfrentam dias frios e chuvosos, mas, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a presença de uma massa de ar quente e seca trará o tempo firme nesta quarta-feira, 8 e na quinta-feira, 9.
A frente fria vinda da região Sul do Brasil ainda deixa resquícios, o que pode influenciar a próxima sexta-feira, 10, com pancadas de chuva fracas ou até moderadas em alguns momentos, mas ao longo do dia, haverá a possibilidade de aberturas de sol.
Confira a previsão
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- Quarta-feira, 08: o céu permanecerá claro com algumas nuvens, a possibilidade de chuva é baixa, apenas 20%, os ventos estarão por volta dos 24km/h e a temperatura varia entre 20 e 30 graus;
- Quinta-feira, 09: sol com poucas nuvens, a chance de chuva é de 20%, os ventos se apresentam com 21km/h, a temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C;
- Sexta-feira, 10: a chuva pode aparecer, o dia tem 50% de chance e o céu estará nublado com aberturas fracas do sol. Ventos fracos na média de 18km/h e temperatura variante entre 20 e 29 graus.