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Chuva deve voltar a atingir Salvador neste fim de semana; veja previsão

Temperaturas variam entre 23º e 32º

Victoria Isabel
Por
Confira previsão
Confira previsão - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, nesta sexta-feira, 22, a previsão do tempo para os próximos dias na capital baiana. De acordo com o boletim meteorológico, o fim de semana deve ser marcado por céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas.

Para esta sexta-feira, 22, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com 40% de chances de chuva. As temperaturas variam entre 23°C e 32°C, com ventos de até 28 km/h. O índice de radiação ultravioleta segue em nível extremo.

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No sábado, 23, o cenário muda e a possibilidade de chuva sobe para 60%. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado com chuva ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre 24°C e 31°C, enquanto os ventos podem chegar a 29 km/h.

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Já no domingo, 24, a capital baiana segue com previsão de céu parcialmente nublado e chuvas, também com 60% de probabilidade. As temperaturas ficam entre 23°C e 31°C, com ventos moderados de até 28 km/h.

A Codesal orienta que, em caso de emergência, a população entre em contato pelo número 199.

Previsão para Bahia

De acordo com Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a chegada de um sistema frontal ao litoral da Bahia marca o início de um fim de semana com tempo variável no estado. Segundo o boletim elaborado pela Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (COCEP), a influência dessa frente fria eleva a nebulosidade ao longo de toda a faixa costeira entre hoje e domingo, 24.

A previsão aponta ainda a possibilidade de chuvas mais expressivas no Sul do estado e condições de instabilidade que se estendem até Salvador e a Região Metropolitana (RMS), especialmente no decorrer do domingo. No interior, o sol segue predominando ao longo dos três dias.

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Chuva codesal Salvador

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