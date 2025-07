Chuva e tempo nublado marcam o fim de semana em Salvador; Confira previsão

Tempo de chuva na capital baiana - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A previsão para o fim de semana em Salvador é de tempo instável, com céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do sábado, 12, e do domingo, 13, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

No sábado, há 50% de chance de chuva, com previsão de precipitações fracas a moderadas e ventos de até 33 km/h. Apesar da nebulosidade, o índice de radiação ultravioleta deve permanecer muito alto, variando entre 8 e 10. As temperaturas devem oscilar entre 20°C e 29°C.

No domingo, o cenário fica ainda mais instável. A probabilidade de chuva sobe para 80%, com ventos moderados que podem atingir até 35 km/h. O céu deve permanecer nublado durante a maior parte do dia, e o índice UV tende a variar entre 6 e 7.

A Codesal reforça a importância de atenção redobrada em áreas de risco e orienta que, em caso de emergência, a população entre em contato pelo número 199.