Chuva segue? Confira previsão do tempo deste final de semana em Salvador

Frente fria vinda do oceano Atlântico ameaça chuvas dispersas na capital baiana

Com a chegada de uma frente fria vinda do oceano Atlântico no início desta semana, os dias na capital baiana tem sido incertos com clima nublado e chuvas pontuais.

Nesta sexta-feira, 18, o céu continua nublado com chances de 60% de chuvas fracas, por vezes moderadas a qualquer hora do dia. As informações foram divulgada pela Defesa Civil de Salvador.

No final de semana a probabilidade de chuva cai, no sábado, apesar do clima nublado, a possibilidade de chuva cai em 10%. Já no domingo a chances de chuvas fracas crescem em 30%.

Veja abaixo: