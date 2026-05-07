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SALVADOR

Chuvas em Salvador devem perder força nos próximos dias, aponta Inema

Temporais ocorreram dentro das condições meteorológicas previstas

Victoria Isabel
Por

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Chuvas acompanhadas de trovões e relâmpagos marcaram Salvador
Chuvas acompanhadas de trovões e relâmpagos marcaram Salvador - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

As chuvas acompanhadas de trovões e relâmpagos registradas em Salvador e na Região Metropolitana na noite desta quarta-feira, 6, ocorreram dentro das condições meteorológicas previstas para o período e não configuram, até o momento, um evento extremo prolongado. A informação foi divulgada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

De acordo com o órgão, o monitoramento realizado pela Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (COCEP) aponta que as precipitações fazem parte do padrão climático típico do mês de maio no litoral baiano.

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Segundo a meteorologista Cláudia Valéria, as chuvas registradas nos últimos dias têm ocorrido de forma passageira e sem grandes volumes acumulados por longos períodos, o que reduz o potencial para impactos mais severos, como alagamentos generalizados e deslizamentos de terra em larga escala.

“Essas condições atmosféricas também favoreceram a formação isolada de trovoadas e descargas elétricas, especialmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã”, explicou a especialista.

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Ainda conforme o instituto, a ausência de previsão de acumulados expressivos e contínuos foi determinante para que não fosse emitido alerta meteorológico. A tendência para os próximos dias é de continuidade das chuvas em intensidade variável, alternadas com períodos de abertura de sol.

Previsão para os próximos dias

Para esta quinta-feira, 7, a previsão indica continuidade da instabilidade atmosférica no litoral baiano, principalmente na faixa norte da região, com possibilidade de chuvas acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas.

Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo, podem ocorrer chuvas fracas e contínuas devido à atuação de um cavado em baixos níveis da atmosfera e ao aumento da intensidade dos ventos.

Já para sexta-feira, 8, a expectativa é de redução das precipitações e diminuição da instabilidade. Apesar da possibilidade de chuvas isoladas no litoral, incluindo Salvador e municípios do Recôncavo, o tempo deve apresentar maior estabilidade, com predomínio de sol em grande parte do estado.

O Inema destacou ainda que maio faz parte do período historicamente mais chuvoso em Salvador e no litoral leste da Bahia, com média de cerca de 22 dias de chuva na capital. Neste ano, porém, os volumes registrados até agora permanecem abaixo da média climatológica esperada para o período.

O órgão reforçou que, em casos de emergência, como deslizamentos, enchentes e desabamentos, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Chuvas previsão do tempo Salvador

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