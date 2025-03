Ciclistas protestam na Paralela após colega morrer atropelado

Manifestação reuniu diversos ciclistas enlutados - Foto: Arquivo Pessoal

Um grupo de ciclistas interditou parcialmente a Avenida Paralela, em Salvador, na manhã deste domingo (16), em protesto pela morte de Raimundo Nonato da Silva Torres Filho, vítima de um atropelamento no dia anterior.

O ato ocorreu na altura do Centro Universitário Jorge Amado, no sentido Centro, onde o acidente aconteceu, e reuniu dezenas de manifestantes que cobravam mais segurança no trânsito.

Durante a mobilização, que durou cerca de duas horas, os participantes exibiram cartazes e entoaram palavras de ordem pedindo respeito e conscientização dos motoristas. “Motoristas, respeitem os ciclistas”, dizia uma das mensagens levadas ao ato.

Raimundo Nonato foi atropelado na manhã de sábado (15), enquanto pedalava pelo local. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. A 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima) investiga o caso e pretende utilizar imagens do sistema de videomonitoramento da região para identificar o suspeito.

O corpo do ciclista foi sepultado neste domingo no Cemitério de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.