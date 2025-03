Ciclista morre após ser atropelado por carro na Av. Paralela

As causas do acidente são desconhecidas - Foto: Reprodução | Vídeo

Na manhã deste sábado, 15, um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta deixou um homem morto na Avenida Paralela. De acordo com a Transalvador, o fato aconteceu nas primeiras horas da manhã.

Ainda segundo o órgão, o acidente aconteceu próximo à faculdade Unijorge no sentido Centro e o motorista do veículo envolvido na ocorrência fugiu do local. O trânsito ficou bastante congestionado, mas o Departamento de Polícia Técnica já esteve no local onde fez perícia e remoção do corpo. A via já foi liberada. As causas do acidente são desconhecidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima) registrou, na manhã deste sábado (15), a morte acidental de um homem ainda sem identificação formal. Segundo informações preliminares, a vítima foi atropelada na Avenida Luís V. Filho, por um veículo que fugiu do local.

Ainda segundo a Civil, imagens de videomonitoramento poderão auxiliar na investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. Guias para remoção do corpo e realização da perícia foram expedidas.