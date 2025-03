Cinema e meias trocadas marcam o Dia da Síndrome de Down em Salvador

Sessão foi realizada no shopping Center Lapa - Foto: Victoria Isabel/Ag. A Tarde

Meias coloridas, sorrisos e diversão. No dia 21 de março é comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down e para celebrar essa data, a Secretaria de Promoção Social se uniu ao shopping Center Lapa para organizar uma ação especial: uma sessão de cinema destinada a crianças de diferentes idades. Daiane Pina, diretora de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Salvador, ressaltou que essa ação foi uma colaboração importante para a conscientização sobre a diversidade humana. “Unimos forças para criar uma campanha de inclusão que destaca a importância de respeitar e acolher as diferenças”.

| Foto: Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Meias trocadas: um símbolo de inclusão

As meias coloridas se tornaram um símbolo importante na luta pela inclusão de pessoas com Síndrome de Down, representando a individualidade e a beleza das diferenças. “Aderimos às meias coloridas porque é uma campanha mundial. A ação convida as pessoas a usarem meias diferentes para chamar a atenção e proporcionar um momento de explicação sobre a importância da Síndrome de Down e como devemos respeitar e acolher essas pessoas", destacou Daiane.

Sobre a recepção das mães ao convite, Daiane comentou que ações como essa são sempre bem recebidas. “Faltou até espaço para mais pessoas. Temos 107 participantes na sessão de cinema. O cinema ofereceu pipoca, nós trouxemos suco e as mães contribuíram com bolos. A união foi incrível. As mães ficaram empolgadas e, mesmo antes da hora marcada, algumas já estavam aqui. Estamos muito felizes com a adesão".

| Foto: Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Josiele Souza, dona de casa e mãe de Iago, de 9 anos, destacou a importância dessa ação para a conscientização social. “Precisamos mostrar que ser diferente é algo normal. As crianças estão adorando a ação das meias trocadas, mas, mais do que isso, o objetivo é sensibilizar as pessoas sobre a importância de respeitar as diferenças, de promover empatia e de lutar por mais inclusão".

Jaqueline Melo, mãe de Tarciane, de 11 anos, também compartilhou sua alegria. “Minha filha tem Síndrome de Down, e ela está muito feliz com a ação. É um momento muito importante para lembrar à sociedade que as pessoas com Síndrome de Down existem e precisam ser valorizadas. Para nós, mães, essas iniciativas são essenciais para reforçar o quanto precisamos lutar todos os dias para garantir o reconhecimento e a inclusão dos nossos filhos".

| Foto: Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Maria das Graças, mãe de Maria Luna, também falou sobre a importância do evento. “Para mim, essa ação é essencial para mostrar à sociedade que nossos filhos, apesar das diferenças, são normais. Eles são capazes e têm todo o potencial para crescer e conquistar o mundo. Estou muito feliz".