Coelba destina vagas da Escola de Eletricistas para o Ilê Aiyê

Curso de formação de eletricistas tem carga horária total de 540 horas - Foto: Divulgação

As inscrições para a Escola de Eletricistas em Salvador, que visa capacitar os baianos, foram prorrogadas pelo grupo Neoenergia Coelba. Há vagas exclusivas para os integrantes do bloco afro Ilê Aiyê , parceiro da Coelba.

A turma vai ser composta por 27 alunos e alunas e o cadastro deve ser realizado exclusivamente via internet até a próxima sexta-feira (11).

A Escola de Eletricistas é gratuita, não precisa de experiência prévia e será ministrada em parceria com o SENAI/BA. Metade das vagas para o curso serão para as mulheres. Os candidatos selecionados precisam ter concluído o ensino médio ou equivalente, ter no mínimo 18 anos na data de inscrição no curso e possuir carteira de habilitação definitiva, no mínimo categoria B.

O curso de formação de eletricistas tem carga horária total de 540 horas e será ministrado no turno da noite. Além do certificado, os concluintes estarão aptos a trabalhar com o sistema elétrico e poderão ter a oportunidade de trabalhar na empresa.