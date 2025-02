Gatonet: Coelba remove mais de duas toneladas de cabos nos circuitos do Carnaval

Além das fiações, 102 caixas irregulares, que são as principais causas de chamas em fiação, foram retiradas | - Foto: Divulgação

A Operação Gatonet, feita pela Coelba, em Salvador, removeu 2,6 toneladas de cabos de telefonia e internet instaladas irregularmente nos circuitos do Carnaval. Nos dias de atuação, os técnicos fiscalizaram e inspecionaram 180 postes nos bairros da Barra, Ondina e Centro de Salvador. Nesta semana, a operação vai acontecer no bairro de Pernambués.

A Operação Gatonet tem o objetivo de aumentar a segurança da população e dos turistas que visitam a capital baiana no período festivo. A ação aconteceu em parceria com a prefeitura. Além das fiações, 102 caixas irregulares, que são as principais causas de chamas em fiação, foram retiradas.

As operadoras legalmente estabelecidas na região foram notificadas previamente para regularizarem suas instalações. Já as empresas clandestinas, conhecidas popularmente como Gatonet, tiveram seus fios retirados devido aos riscos oferecidos à segurança pública.

A população também pode ser aliada da Neoenergia Coelba no combate às ocupações clandestinas de telefonia e internet. A distribuidora orienta que só contratem as empresas que possuem contrato para o compartilhamento de postes. Isto garante que o processo de análise técnica foi devidamente realizado e que houve aprovação nos critérios de segurança. Para acessar a lista completa, acesse o link a seguir: https://www.neoenergia.com/web/bahia/provedores.