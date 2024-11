Com dois homicídios em 24 horas, guerra entre BDM e CV aumenta tensão no Lobato

No mês de agosto, um assalto a ônibus terminou de forma trágica no bairro - Foto: Google Street View

O bairro do Lobato, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, vive um momento de extrema tensão com o aumento da violência ligado à disputa entre facções criminosas.

Integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho (CV) lutam pelo domínio das atividades ilícitas na região, cenário que, nesta semana, resultou em dois homicídios e intensificou o medo entre os moradores.

Na noite do último domingo, 27, Igor Araújo dos Santos, de 31 anos, foi encontrado morto em uma praça do bairro, com diversas marcas de tiros. Menos de 24 horas após o primeiro caso, na tarde de segunda-feira, 28, uma jovem de apenas 15 anos, identificada extraoficialmente como Rebeca, foi executada a tiros.

Em nota, a Polícia Civil informou que ambos os crimes estão em investigação para que se determine a motivação e a autoria dos homicídios. Enquanto isso, os moradores do Lobato convivem com o clima de instabilidade e receio.



Leia Mais:

>> Livro de poemas liberta no Presídio

>> Incêndio destrói quatro veículos no bairro do Cabula em Salvador

Violência crescente no bairro

Casos de violência, no entanto, não são novidade no bairro, que passa por uma escalada de homicídios e crimes relacionados à guerra entre facções.

Na noite da última quarta-feira (23), agentes da Caatinga, BPatamo e Choque trocaram tiros com traficantes do bairro em uma incursão da Operação Hórus.

Ainda na semana passada, um tiroteio foi registrado em plena luz do dia na região próxima à localidade do Boiadeiro, na Av. Suburbana.

Motoristas e pedestres ficaram no meio da 'agonia' e um grande congestionamento se formou nas imediações do Parque São Bartolomeu.

Nada mudou

Em setembro, um jovem foi executado a tiros numa localidade conhecida como 'Prainha do Lobato'. O crime teria sido cometido por traficantes do Comando Vermelho.

No mês de agosto, um assalto a ônibus terminou de forma trágica no bairro. Um suspeito foi morto, um comparsa preso e dois passageiros ficaram feridos após uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares.

Ainda no mês de agosto, outro registro assustou os moradores. Traficantes divulgaram imagens de uma invasão na região da linha do trem no Lobato. Nas imagens, eles exibiam armas e convocavam os rivais para o confronto.