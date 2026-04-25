Com R$ 130 milhões, obra no Subúrbio promete nova era para Salvador

Expectativa é de que novo CCO do Subúrbio, em Salvador, fique pronto em setembro - Foto: Divulgação/PMS

Com um investimento de R$ 130 milhões, o Centro de Controle de Operações (CCO), localizado no bairro de Boa Vista do Lobato, no Subúrbio Ferroviário, tem como promessa mudar a realidade de Salvador.

As obras, que já chegaram a 60% de conclusão — além dos 40% de implantação da infraestrutura tecnológica —, devem ficar prontas, segundo a Prefeitura, até setembro deste ano.

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Prefeito Bruno Reis realizou vistoria às obras do novo CCO, neste sábado, 25 | Foto: Igor Santos / Secom PMS

A estrutura reunirá as diversas centrais de inteligência de órgãos da Prefeitura, como Transalvador, Defesa Civil, Semob, Guarda Civil e Samu que poderão trabalhar de maneira integrada e com mais tecnologia nos respectivos processos.

No mesmo terreno, também está em construção o Hub de Tecnologia do Subúrbio. Inspirado no modelo já implantado na região do Comércio, o espaço será voltado à capacitação profissional, incentivo à inovação e apoio a startups, com foco na formação de jovens talentos da região.

No CCO, vamos monitorar em tempo real os serviços da cidade. Esta semana, mesmo, Salvador está sofrendo com fortes chuvas. Em momentos como esse, vamos poder observar daqui toda a cidade, ver onde estão os problemas, para que a Prefeitura possa intervir de imediato”, afirmou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), durante vistoria às obras realizada neste sábado, 25.

“Quando for identificado qualquer incidente, a gente poderá acionar rapidamente as equipes operacionais. Salvador, portanto, está fazendo um investimento expressivo para entregar mais eficiência administrativa, para performar ainda melhor, fazendo melhores entregas para o cidadão”, acrescentou.

Estrutura

A obra ocupa uma área total de 12 mil metros quadrados, com cerca de 6 mil metros quadrados de área construída. A previsão da Secretaria de Inovação e Tecnologia (Semit) é iniciar, já no mês de julho, uma fase de testes técnicos e operacionais, integrando as diferentes pastas e avaliando o funcionamento conjunto dos sistemas.

Durante a visita, Bruno ainda anunciou a intenção de ampliar o sistema de videomonitoramento da cidade, instalando mais 10 mil câmeras em parceria com a iniciativa privada.

“Daqui, essas imagens serão monitoradas, e poderemos identificar pessoas com mandados de prisão em aberto, localizar pessoas desaparecidas e proteger áreas da nossa cidade do vandalismo”, declarou.