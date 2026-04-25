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NOVO CCO

Com R$ 130 milhões, obra no Subúrbio promete nova era para Salvador

Estrutura localizada em Boa Vista do Lobato tem 40% da infraestrutura tecnológica implantada

Yuri Abreu
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Expectativa é de que novo CCO do Subúrbio, em Salvador, fique pronto em setembro
Expectativa é de que novo CCO do Subúrbio, em Salvador, fique pronto em setembro -

Com um investimento de R$ 130 milhões, o Centro de Controle de Operações (CCO), localizado no bairro de Boa Vista do Lobato, no Subúrbio Ferroviário, tem como promessa mudar a realidade de Salvador.

As obras, que já chegaram a 60% de conclusão — além dos 40% de implantação da infraestrutura tecnológica —, devem ficar prontas, segundo a Prefeitura, até setembro deste ano.

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Prefeito Bruno Reis realizou vistoria às obras do novo CCO, neste sábado, 25
Prefeito Bruno Reis realizou vistoria às obras do novo CCO, neste sábado, 25 | Foto: Igor Santos / Secom PMS

A estrutura reunirá as diversas centrais de inteligência de órgãos da Prefeitura, como Transalvador, Defesa Civil, Semob, Guarda Civil e Samu que poderão trabalhar de maneira integrada e com mais tecnologia nos respectivos processos.

No mesmo terreno, também está em construção o Hub de Tecnologia do Subúrbio. Inspirado no modelo já implantado na região do Comércio, o espaço será voltado à capacitação profissional, incentivo à inovação e apoio a startups, com foco na formação de jovens talentos da região.

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No CCO, vamos monitorar em tempo real os serviços da cidade. Esta semana, mesmo, Salvador está sofrendo com fortes chuvas. Em momentos como esse, vamos poder observar daqui toda a cidade, ver onde estão os problemas, para que a Prefeitura possa intervir de imediato”, afirmou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), durante vistoria às obras realizada neste sábado, 25.

“Quando for identificado qualquer incidente, a gente poderá acionar rapidamente as equipes operacionais. Salvador, portanto, está fazendo um investimento expressivo para entregar mais eficiência administrativa, para performar ainda melhor, fazendo melhores entregas para o cidadão”, acrescentou.

Estrutura

A obra ocupa uma área total de 12 mil metros quadrados, com cerca de 6 mil metros quadrados de área construída. A previsão da Secretaria de Inovação e Tecnologia (Semit) é iniciar, já no mês de julho, uma fase de testes técnicos e operacionais, integrando as diferentes pastas e avaliando o funcionamento conjunto dos sistemas.

Durante a visita, Bruno ainda anunciou a intenção de ampliar o sistema de videomonitoramento da cidade, instalando mais 10 mil câmeras em parceria com a iniciativa privada.

“Daqui, essas imagens serão monitoradas, e poderemos identificar pessoas com mandados de prisão em aberto, localizar pessoas desaparecidas e proteger áreas da nossa cidade do vandalismo”, declarou.

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Tags:

Bruno Reis CCO do Subúrbio Salvador tecnologia

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