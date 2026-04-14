PANOS QUENTES
Bruno Reis descarta impasse e defende diálogo com ala radical do PL na Bahia
Prefeito ainda negou que tenha reunião marcada com nomes do partido
Siga o A TARDE no Google
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou nesta terça-feira, 14, que “fala constantemente” com nomes da ala mais radical do PL na Bahia, como o deputado federal Capitão Alden e a pré-candidata a deputada federal Raissa Soares.
Em conversa com a imprensa, o gestor municipal afirmou que não há nenhuma reunião marcada para tratar de temas ligados às eleições, mas reforçou que está sempre à disposição do PL para o diálogo.
“Falo com eles constantemente. Falei com Alden na última sexta-feira e com Raissa tem poucos dias que nos falamos. Tenho um diálogo permanente. Não tem nenhuma reunião marcada, mas estou à disposição para conversar, como atendo a todos”, afirmou o prefeito.
A declaração de Bruno ocorre em meio à pressão da ala radical do PL na Bahia para que o pré-candidato ao Palácio de Ondina, ACM Neto (União Brasil), declare apoio ao senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro.
Como o PL ocupa espaço na chapa majoritária de Neto, com o presidente estadual do partido, João Roma, como pré-candidato ao Senado, Raissa e Alden têm cobrado publicamente o alinhamento com o projeto nacional da sigla.
Impasse ideológico
Apesar da pressão, o pré-candidato da oposição já afirmou publicamente que deve apoiar o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), na disputa presidencial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes