Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PANOS QUENTES

Bruno Reis descarta impasse e defende diálogo com ala radical do PL na Bahia

Prefeito ainda negou que tenha reunião marcada com nomes do partido

Ane Catarine e Yuri Abreu
Ane Catarine e Yuri Abreu
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bruno Reis diz que tem diálogo com ala radical do PL
Bruno Reis diz que tem diálogo com ala radical do PL -

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou nesta terça-feira, 14, que “fala constantemente” com nomes da ala mais radical do PL na Bahia, como o deputado federal Capitão Alden e a pré-candidata a deputada federal Raissa Soares.

Em conversa com a imprensa, o gestor municipal afirmou que não há nenhuma reunião marcada para tratar de temas ligados às eleições, mas reforçou que está sempre à disposição do PL para o diálogo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Falo com eles constantemente. Falei com Alden na última sexta-feira e com Raissa tem poucos dias que nos falamos. Tenho um diálogo permanente. Não tem nenhuma reunião marcada, mas estou à disposição para conversar, como atendo a todos”, afirmou o prefeito.

A declaração de Bruno ocorre em meio à pressão da ala radical do PL na Bahia para que o pré-candidato ao Palácio de Ondina, ACM Neto (União Brasil), declare apoio ao senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro.

Como o PL ocupa espaço na chapa majoritária de Neto, com o presidente estadual do partido, João Roma, como pré-candidato ao Senado, Raissa e Alden têm cobrado publicamente o alinhamento com o projeto nacional da sigla.

Impasse ideológico

Apesar da pressão, o pré-candidato da oposição já afirmou publicamente que deve apoiar o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), na disputa presidencial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Reis eleições 2026 pl

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruno Reis diz que tem diálogo com ala radical do PL
Play

Prefeito da oposição rasga elogios a Jerônimo e rebate críticos: “Falam por falar”

Bruno Reis diz que tem diálogo com ala radical do PL
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Bruno Reis diz que tem diálogo com ala radical do PL
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Bruno Reis diz que tem diálogo com ala radical do PL
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

x