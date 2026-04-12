Bolsonaristas planejam limpa no STF para aprovar anistia

Bancada bolsonarista no Senado pode derrubar STF - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado

Os aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência do Planalto, começaram a traçar um plano que envolve uma 'limpa' nos quadros do Supremo Tribunal Federal (STF), tendo como objetivo final o avanço da anistia para envolvidos nos episódios golpistas recentes.

O plano, segundo informações da revista Veja, passa pela vitória de Flávio na disputa presidencial. Assim, o PL da Dosimetria, uma versão 'light' da anistia, prestes a ser votada, não correria riscos de ser anulada pelo Supremo.

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Qual a estratégia?

A estratégia é fazer, junto com a eleição de Flávio, uma bancada robusta de senadores aliados, o que facilitaria no impeachment de ministros do STF, um das principais pautas do bolsonarismo dos dias atuais.

A queda dos magistrados contrários a uma anistia, que passa pelo Congresso Nacional, facilitaria o caminho para anistiar os condenados em uma nova configuração do Supremo.

Promessa de Flávio

No sábado, 11, o senador Flávio Bolsonaro prometeu que, caso seja eleito, subirá a rampa do Palácio do Planalto junto ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje em prisão domiciliar por ter liderado uma organização que tinha como objetivo final a execução de um golpe de Estado, logo após as eleições de 2022.

"Se Deus permitir, nós vamos vencer essa eleição no primeiro turno. Há projeto já tramitando no Congresso Nacional que trata de uma espécie de, não é uma anistia, mas de um ‘zerar o jogo’ de verdade para fazer justiça, não só ao presidente Bolsonaro, mas à Débora do Batom”, disparou o senador fluminense.

Eleições

Flávio Bolsonaro é um dos principais nomes na disputa presidencial de outubro deste ano. O senador terá como adversário o presidente Lula, os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), e o ex-ministro Aldo Rebelo (DC).

Candidatos ao Planalto