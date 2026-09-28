Com robô humanoide, Alphaville anuncia novidades para segurança

O Alphaville, em Salvador, terá o reforço de um robô humanoide equipado com inteligência artificial para auxiliar no monitoramento da segurança do empreendimento.



O Arcanjo, desenvolvido pela IPQ, foi apresentado durante a implantação de novas tecnologias de segurança no complexo e integra o conjunto de soluções voltadas ao videomonitoramento e à inteligência artificial.

A novidade faz parte da adesão do Alphaville ao programa Câmera Interativa, da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que permite a integração de sistemas privados de videomonitoramento à estrutura tecnológica dos órgãos de segurança pública.

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Novas estruturas

Nesta semana, foram inauguradas novas unidades da Estação Arcanjo nos Alphaville 1 e Alphaville 2, localizados na Avenida Paralela.



A tecnologia utiliza inteligência artificial, reconhecimento facial e ferramentas de análise de imagens para ampliar a capacidade de monitoramento.

A expectativa é que a tecnologia também seja implantada no Alphaville Camaçari ainda neste ano, após a conclusão das obras.

Integração com a SSP-BA

A inauguração contou com a participação do secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, que apresentou aos convidados o funcionamento do programa Câmera Interativa.



A iniciativa estimula a integração de sistemas de videomonitoramento privados à estrutura tecnológica da SSP-BA.

Segundo a secretaria, mais de 1.050 câmeras já integram a rede estadual de monitoramento na capital e no interior. A proposta é ampliar o cercamento eletrônico e fortalecer as ações de prevenção, monitoramento e investigação.

Tecnologia com inteligência artificial

Durante o evento, o robô humanoide Arcanjo foi apresentado aos convidados como uma das iniciativas de inovação tecnológica da IPQ. O equipamento integra o projeto de segurança baseado em inteligência artificial e tecnologia de monitoramento.

Já a Estação Arcanjo reúne ferramentas analíticas capazes de identificar situações de interesse em tempo real, permitindo uma resposta mais rápida a determinadas ocorrências.

Reconhecimento facial

Segundo o diretor de Operações da IPQ, Heitor Galvão, a tecnologia utilizada nas estações vai além da simples captura de imagens. O sistema realiza o processamento das informações e permite a integração com a SSP-BA, inclusive com bases de reconhecimento facial e de veículos.

A solução também possibilita reunir diferentes dispositivos e fontes de informação em uma única plataforma, ampliando a percepção sobre o que acontece no ambiente monitorado.

Segurança integrada

Com a adesão ao programa Câmera Interativa, o Alphaville amplia sua infraestrutura tecnológica de segurança e passa a contribuir para a rede integrada de monitoramento da Bahia.



A combinação entre câmeras inteligentes, inteligência artificial, reconhecimento facial e o robô humanoide Arcanjo faz parte da estratégia de modernização do sistema de segurança do empreendimento.